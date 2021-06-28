Премьер Чехии убежден в причастности России ко взрывам на складе в Врбетице 28.06.2021, 13:08

Горящий склад до главного взрыва

фото: hzscr.c

Другие версии не рассматриваются.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш убежден в том, что ко взрывам боеприпасов на складах в Врбетице причастны спецслужбы Российской Федерации, сообщил он в эфире CNN Prima News. Других версий власти Чехии не рассматривает, пишет сайт zn.ua.

По его словам, правительство страны убеждено, что к взрывам в Врбетице причастны именно российские спецслужбы. И те, кто ищет другие причины трагедии, поступает плохо. «Мы убеждены, что это было акцией российских шпионов. Если кто-то говорит что-то другое, то это нехорошо», - говорит премьер-министр Чехии.

Кроме того он отметил, что намерен обсудить с президентом Земаном расхождения во взглядах относительно версий случившегося во Врбетице в понедельник.

Такое заявление Бабиша стало ответом на интервью президента Чехии Милоша Земана тому же телеканалу. В нем Земан заявил, что считает нужным рассматривать разные версии событий во Врбетице.

Напомним, что премьер-министр и министр юстиции Чехии опровергли словам президента страны Милоша Земана о том, что следствие якобы рассматривает несколько версий взрывов на складе боеприпасов в Врбетице. Чиновники фактически разоблачили ложь президента, так как он попытался снять ответственность с России, ссылаясь на министра юстиции.

22 апреля Чешский Сенат признал взрывы в Врбетице в 2014 году актом государственного терроризма против страны-члена Европейского Союза. Ответственность за взрывы парламентарии возложили на Россию и ее спецслужбы.

Расследование обстоятельств взрывов на военных складах во Врбетице чешские правоохранители завершили 17 апреля. Тогда же было объявлено о высылке 18 российских дипломатов.

Россия в ответ выдворила из страны и объявила «персонами нон грата» 20 сотрудников чешского посольства.

Чешское правительство пошло на этот шаг после обнародования информации о причастности российского ГРУ ко взрыву склада боеприпасов в городе Врбетице в октябре 2014 года. Во время взрыва погибли два гражданина Чехии.

Расследование взрыва во Врбетице продолжалось 6,5 лет. Склады использовала коммерческая компания Imex Group. Она планировала продать партию оружия болгарской фирме Emco, из Болгарии оно должно было отправиться в Украину.

Следствие установили, что россияне «Александр Петров» и «Руслан Боширов» не только подорвали склады, но и пытались отравить владельца компании Emco Эмилиана Гебрева. Позднее они же отравили российского перебежчика Сергея Скрипаля и его дочь в британском Солсбери. Чешская полиция объявила «Петрова» и «Боширова» в розыск. По данным проекта Bellingcat, «Боширов» - это полковник ГРУ Генштаба ВС РФ Анатолий Чепига, а «Петров» - военный медик ГРУ Александр Мишкин.

Действия Чехии поддержали Великобритания и Украина. Россия в ответ объявила «персонами нон грата» 20 сотрудников чешского посольства в Москве.

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