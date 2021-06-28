закрыть
28 июня 2021, понедельник, 13:57
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Ученые выяснили, когда появились первые звезды

  • 28.06.2021, 13:30
Ученые выяснили, когда появились первые звезды

Измерения шести самых отдаленных галактик позволили исследователям определить, когда образовались первые звезды.

Команда исследователей из Университетского колледжа Лондона выяснила, когда во Вселенной появились первые звезды. Ученые выбрали шесть отдаленных галактик — все они находятся на расстоянии более 25 миллиардов световых лет. Подробности работы опубликованы в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пишет сайт naked-science.ru.

«До космического рассвета Вселенная была темной и содержала только водородные облака. А теперь мы окружены прекрасной космической структурой и триллионами звезд в ночном небе, — рассказал Ричард Эллис соавтор работы. — Вопрос в том, когда все это началось?».

Сначала астрономы проанализировали свет звезд с помощью космических телескопов «Хаббл» и «Спитцер». Они оценили возраст галактик, изучая долю атомов водорода в атмосфере их звезд. Чем старше звезды, тем больше доля атомов водорода. Затем ученые подсчитали, как далеко находятся галактики.

После исследователи наблюдали за галактиками с помощью самых мощных телескопов на Земле, чтобы как можно точнее измерить расстояния до них и определить, сколько лет местным звездам. Это были Большой миллиметровый массив Атакама (Alma), Очень Большой телескоп (VLT) и Южный телескоп «Джемини», расположенные в Чили, а также два телескопа Обсерватории Кека на Гавайях.

Астрономам потребовалось примерно 70 часов. В итоге исследователи смогли взглянуть на Вселенную, которой было всего 550 миллионов лет. Знание возраста галактик и того, когда они существовали, позволило вычислить, когда родились первые звезды. Согласно новому исследованию, они возникли через 250-350 миллионов лет после Большого взрыва.

«Если бы мы измерили возраст одной галактики, скептики сказали бы, что, возможно, это особая галактика, но у нас их шесть, — рассказал Ричард Эллис, соавтор работы. — Так мы впервые оценили, когда произошел космический рассвет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Санкции, которые могут стать толчком к переменам
Санкции, которые могут стать толчком к переменам Валерий Карбалевич
Двое на хуторе, не считая нечистой силы
Двое на хуторе, не считая нечистой силы Владимир Халип
Таракана нужно бить прямо в темечко
Таракана нужно бить прямо в темечко Артем Черников
Слава героям!
Слава героям! Ирина Халип