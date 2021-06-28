Ученые выяснили, когда появились первые звезды 28.06.2021, 13:30

Измерения шести самых отдаленных галактик позволили исследователям определить, когда образовались первые звезды.

Команда исследователей из Университетского колледжа Лондона выяснила, когда во Вселенной появились первые звезды. Ученые выбрали шесть отдаленных галактик — все они находятся на расстоянии более 25 миллиардов световых лет. Подробности работы опубликованы в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пишет сайт naked-science.ru.

«До космического рассвета Вселенная была темной и содержала только водородные облака. А теперь мы окружены прекрасной космической структурой и триллионами звезд в ночном небе, — рассказал Ричард Эллис соавтор работы. — Вопрос в том, когда все это началось?».

Сначала астрономы проанализировали свет звезд с помощью космических телескопов «Хаббл» и «Спитцер». Они оценили возраст галактик, изучая долю атомов водорода в атмосфере их звезд. Чем старше звезды, тем больше доля атомов водорода. Затем ученые подсчитали, как далеко находятся галактики.

После исследователи наблюдали за галактиками с помощью самых мощных телескопов на Земле, чтобы как можно точнее измерить расстояния до них и определить, сколько лет местным звездам. Это были Большой миллиметровый массив Атакама (Alma), Очень Большой телескоп (VLT) и Южный телескоп «Джемини», расположенные в Чили, а также два телескопа Обсерватории Кека на Гавайях.

Астрономам потребовалось примерно 70 часов. В итоге исследователи смогли взглянуть на Вселенную, которой было всего 550 миллионов лет. Знание возраста галактик и того, когда они существовали, позволило вычислить, когда родились первые звезды. Согласно новому исследованию, они возникли через 250-350 миллионов лет после Большого взрыва.

«Если бы мы измерили возраст одной галактики, скептики сказали бы, что, возможно, это особая галактика, но у нас их шесть, — рассказал Ричард Эллис, соавтор работы. — Так мы впервые оценили, когда произошел космический рассвет.

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