Диктатору запретили собирать милостыню в Европе Telegram-канал "Экономика Беларуси"

28.06.2021, 13:34

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фото: ТАСС

Cтоит поднять вопрос о введении санкций против российских юрлиц.

Диктатору запретили собирать милостыню в Европе, потому предпринята попытка занять денег в России.

Министерство финансов заключит соглашение об оказании услуг по организации эмиссии государственных облигаций Беларуси, номинированных в валюте России и эмитируемых на территории РФ. Это предусмотрено постановлением Совета Министров №358 от 24 июня 2021 года.

В документе перечислены 10 российских банков: "Газпромбанк", "БКС Банк", "ВТБ Капитал", "Московский кредитный банк", "Российский сельскохозяйственный банк", "Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу", "Совкомбанк", "Промсвязьбанк", "АК БАРС" и "Универ Капитал".

На наш взгляд, стоит поднять вопрос о введении санкций против российских юрлиц, позволяющих окружению диктатора продолжить занимать деньги за рубежом.

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