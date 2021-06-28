Диктатору запретили собирать милостыню в Европе
- Telegram-канал "Экономика Беларуси"
- 28.06.2021, 13:34
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Cтоит поднять вопрос о введении санкций против российских юрлиц.
Диктатору запретили собирать милостыню в Европе, потому предпринята попытка занять денег в России.
Министерство финансов заключит соглашение об оказании услуг по организации эмиссии государственных облигаций Беларуси, номинированных в валюте России и эмитируемых на территории РФ. Это предусмотрено постановлением Совета Министров №358 от 24 июня 2021 года.
В документе перечислены 10 российских банков: "Газпромбанк", "БКС Банк", "ВТБ Капитал", "Московский кредитный банк", "Российский сельскохозяйственный банк", "Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу", "Совкомбанк", "Промсвязьбанк", "АК БАРС" и "Универ Капитал".
На наш взгляд, стоит поднять вопрос о введении санкций против российских юрлиц, позволяющих окружению диктатора продолжить занимать деньги за рубежом.
Telegram-канал "Экономика Беларуси"