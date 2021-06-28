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Появились фото вертолета МЧС после аварийной посадки возле Лунинца

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  • 28.06.2021, 13:45
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Появились фото вертолета МЧС после аварийной посадки возле Лунинца

Вертолет патрулировал леса.

Вчера МЧС сообщило об аварийной посадке вертолета Ми-2, он выполнял работы по авиационному патрулированию лесов и вынужден был сесть возле деревни Черебасово Лунинецкого района. Сегодня в телеграм-канале «ОтВинта» появились фото предполагаемого места происшествия, пишет «Онлайнер».

В МЧС сообщали, что командир воздушного судна и летчик-наблюдатель самостоятельно покинули вертолет, который получил механические повреждения.

Журналисты пытаются связаться с пресс-службой МЧС, чтобы подтвердить подлинность фото.

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