Появились фото вертолета МЧС после аварийной посадки возле Лунинца

Появились фото вертолета МЧС после аварийной посадки возле Лунинца1
- 28.06.2021, 13:45
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Вертолет патрулировал леса.
Вчера МЧС сообщило об аварийной посадке вертолета Ми-2, он выполнял работы по авиационному патрулированию лесов и вынужден был сесть возле деревни Черебасово Лунинецкого района. Сегодня в телеграм-канале «ОтВинта» появились фото предполагаемого места происшествия, пишет «Онлайнер».
В МЧС сообщали, что командир воздушного судна и летчик-наблюдатель самостоятельно покинули вертолет, который получил механические повреждения.
Журналисты пытаются связаться с пресс-службой МЧС, чтобы подтвердить подлинность фото.