Меркель пообещала не ослаблять давление на белорусские власти 1 28.06.2021, 14:02

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Ангела Меркель

Фото: Getty Images

Давление продолжится, пока ситуация в Беларуси не изменится.

Канцлер Германии Ангела Меркель пообещала не ослаблять давление на белорусские власти, пока ситуация в стране не изменится. Об этом она заявила, выступая перед депутатами франко-германской парламентской ассамблеи.

Как передает ТАСС, Меркель отметила, что Евросоюз принял широкий санкционный пакет в отношении Беларуси, речь идет как о персональных, так и экономических санкциях. Они были введены в действие на прошлой неделе. Пакет только начала действовать.

«Он только-только начинает оказывать воздействие. И мы, разумеется, не ослабим давление, пока ситуация в Беларуси не изменится», — цитирует агентство Ангелу Меркель.

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