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Около 390 тысяч белорусов живут за чертой бедности

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  • 28.06.2021, 14:14
  • 1,908
Около 390 тысяч белорусов живут за чертой бедности

Этого не может скрыть уже даже официальная статистика.

В Беларуси за чертой бедности находится 4,2% населения или порядка 392,7 тысячи человек. Среднедушевые располагаемые ресурсы этих белорусов были меньше бюджета прожиточного минимума. Это следует из официальной информации Белстата по выборочному обследованию домашних хозяйств по уровню жизни в первом квартале этого года. Сейчас БПМ составляет 273,27 рубля (действует с 1 мая), а до этого был на уровне 262,87 рубля, пишет tut.by.

Справка. Среднедушевой ресурс (доход) — общий объем доходов, разделенный на численность населения. При расчете доходов на душу населения учитываются все граждане, в том числе безработные, пенсионеры, несовершеннолетние. Среднедушевые доходы нужно отличать от средних зарплат.

По данным на 1 января этого года, население Беларуси составляло 9 349 645 человек. За чертой бедности, если исходить из этих данных, в январе-марте находилось около 392,7 тысячи человек. За аналогичный период прошлого года этот показатель был на уровне 442 тысяч человек (однако тогда при расчете этого показателя учитывались данные переписи населения в 2019 году, по которым в Беларуси проживало 9 413 446 человек).

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