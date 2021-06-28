После высылки дипломатов РФ в чешском интернете стало меньше троллей 28.06.2021, 14:15

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Резкое падение их активности подтвердили также независимые организации.

В апреле нынешнего года в первые же дни после высылки из Чехии 18 сотрудников посольства России, которых чешские власти назвали сотрудниками спецслужб, в чешском сегменте интернета практически прекратилась активность так называемых троллей, выступавших с пророссийских позиций, сообщает "Радио Свобода".

Об этом пишет в понедельник чешское издание Seznam Zprávy на основе информации источников в спецслужбах Чехии. Резкое снижение активности "российских троллей" подтвердили также независимые организации, которые борются с распространением дезинформации в интернете.

О высылке сотрудников российского посольства в Праге было объявлено 17 апреля - после того, как власти Чехии заявили о причастности российских агентов к взрывам на складе боеприпасов в стране осенью 2014 года.

Как утверждает чешское издание, эксперты не исключают, что деятельностью "троллей" руководили непосредственно сотрудники российского посольства. Представитель контрразведки заявил, что эта версия проверяется.

Российское посольство в Праге заявило, что его сотрудники никогда не занимались и не занимаются распространением дезинформации в интернете. "Это не входит в традиции российской дипломатии" - заявили в посольстве.

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