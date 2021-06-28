Медики назвали ягоду, которая является натуральным антибиотиком 28.06.2021, 14:26

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Лето — прекрасное время для любителей сладкого.

Ведь сейчас они могут удовлетворить свою тягу к любимому лакомству без вреда для фигуры, заменив пирожные и конфеты сладкой вишней или черешней, пишет medicina.ua.

Поднимаем тонус

В отличие от кондитерских изделий, которые снабдят организм разве что лишней порцией калорий, и вишня, и черешня способны принести пользу нашему здоровью, ведь в обеих ягодах содержится большое количество витаминов и микроэлементов.

Являясь близкими родственницами, вишня и черешня весьма схожи по своим полезным свойствам. В их мякоти найдутся и витамины группы В (необходимы для слаженной работы нервной системы, поддерживают здоровье кожи, укрепляют волосы и ногти), витамин А (нужен для острого зрения, крепких костей и зубов), фолиевая кислота и железо (нормализуют состав крови), витамин С (защищает организм от вирусов и инфекций, укрепляет сердце и сосуды, препятствует преждевременному старению).

Но главное богатство этих ягод — большое содержание кумаринов — веществ, необходимых для поддержания тонуса организма. По количеству этих бодрящих элементов вишня и черешня уступают лишь красной смородине, малине и гранату. Именно поэтому и вишню, и черешню часто рекомендуют ослабленным и выздоравливающим после болезни людям.

И ягоды, и листья вишни являются своего рода натуральными антибиотиками. Все дело в большом количестве фитонцидов — веществ, которые способны предотвращать размножение различных бактерий. Именно поэтому вишневые листья часто добавляют в домашние соленья и маринады — несколько вишневых листочков предотвратят развитие гнилостных процессов, и ваши заготовки не испортятся в течение всей зимы.

Если вы заботитесь о фигуре, перед тем как пообедать или поужинать, съешьте несколько черешен. Черешня дает чувство сытости без лишних калорий, кроме того, в этой ягоде содержатся вещества, улучшающие пищеварение и обменные процессы в организме. Тем, кто страдает от гипертонии, тоже стоит полюбить вишню и черешню. Благодаря легкому мочегонному эффекту эти ягоды снижают артериальное давление.

Домашняя аптечка

Поклонники народной медицины знают множество рецептов на основе вишни и черешни. Полезные свойства этих ягод делают их замечательным профилактическим средством при разных заболеваниях.

• Чтобы облегчить боли при артрите, подагре и ревматизме, рекомендуется ежедневно съедать горсточку вишен или черешен. Или пить отвар из вишневых плодоножек. Доведите до кипения 1 л воды и бросьте в него горсть хорошо промытого сырья. Подержите кастрюльку на медленном огне в течение 3-5 минут, дайте настояться в течение получаса и пейте ежедневно по 0,5 л этого отвара.

Вишневый сок рекомендуется тем, у кого есть проблемы с печенью и почками. Пейте по 1 стакану сока в день — и самочувствие непременно улучшится.

• Тем, кто страдает от запоров, также полезно есть вишню и черешню и пить сок этих ягод. Однако при повышенной кислотности желудка от вишни лучше отказаться. А вот черешню можно есть без опасений и тем, кто страдает от гастритов и язвы желудка: в отличие от вишни эта ягода никогда не вызывает изжогу и не усиливает кислотность желудочного сока.

• Мякоть вишни и черешни накладывают на лоб при головных болях. Ягоды разминают в кашицу, прикладывают ко лбу и держат в течение 10-15 минут.

• Вылечить простуду и избавиться от боли в горле поможет такой рецепт: возьмите 1 кг вишни, залейте 1 л сухого красного вина, прокипятите в течение 5-10 мин. и добавьте сахар. Принимайте по 2-3 рюмки в течение дня.

• Тем, у кого жирные волосы, поможет вишневая маска. Чтобы ее приготовить, разотрите вишню в эмалированной посуде, а затем отожмите из этой кашицы сок, добавьте 2 столовые ложки картофельного крахмала, сок одного лимона и все тщательно перемешайте. Перед мытьем головы разделите волосы на пряди, нанесите на кожу головы полученную массу, затем повяжите голову полиэтиленовой пленкой, а сверху — махровым полотенцем. Через 40 минут вымойте голову шампунем, подходящим для вашего типа волос, а потом ополосните ее слегка подкисленной водой (1 ст. л. уксуса или лимонной кислоты на литр).

Тонкости хранения

К сожалению, сезон вишни и черешни недолог, а ведь так хочется подольше полакомиться вкусными ягодами. Сохранить плоды можно несколькими способами. Одним из самых простых является сушка. Ягоды бланшируют 2-8 минут в горячей воде, после чего сразу же охлаждают в холодной и раскладывают в один слой на сито. Начинают сушить в духовке при температуре 60-65˚, а когда плоды подвялятся, температуру повышают до 80-85˚.

Еще один способ продлить вишневый сезон — хранение ягод в банке. Хорошо вымытую и просушенную стеклянную банку выкладывают изнутри чистыми вишневыми листьями, затем выкладывают ягоды в ряд, покрывают их слоем листьев и наполняют банку, чередуя слой за слоем. Банку закрывают полиэтиленовой крышкой и помещают в прохладное место. В таком виде вишня может храниться до самой зимы.

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