Белорусские сигареты пытались отправить через Новороссийск в Грецию 28.06.2021, 14:35

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фото: customs.gov.ru

Контрабанда находилась в контейнере с 16 тоннами пиломатериалов.

158 тысяч пачек сигарет перехватили российские таможенники в Новороссийске. Контрабанда находилась в контейнере с 16 тоннами пиломатериалов, сообщает пресс-служба ФТС России.

Груз был оформлен для экспорта в Грецию. Сигареты марки «NZ» белорусского производства с белорусскими акцизными марками спрятали внутри трехметровых обрезных досок по всей длине. Рыночная стоимость изъятых табачных изделий превысила 20 млн рублей, уточнили в пресс-службе ФТС.

Расследование выявило место изготовления тайников — это Смоленская область. Цех по «упаковке» контрабанды выявили сотрудники Смоленской таможни. Там изъяты табачные изделия, деревообрабатывающие станки, брусья, столярный клей, а также заготовки для тайников и готовый схрон с контрабандным товаром внутри.

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