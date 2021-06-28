Новые российские теории заговора в действии 28.06.2021, 14:55

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Шпионская вечеринка продолжается.

Служебные документы Министерства обороны Великобритании, найденные якобы 22 июня в куче мусора на автобусной остановке в Кенте анонимом, и частично опубликованные ВВС, стали информационной бомбой для российской аудитории социальных сетей и Telegram.

На 50 страницах содержатся данные о миссии эсминца «Дефендер» в Черном море. Тема в настоящее время на слуху, и конечно привлекает к себе определенный интерес, пишет в своей статье Telegram-канал «Сито Сократа».

Что характерно в самой Британии разоблачительная находка особого ажиотажа не вызвала, ведь по сути она подтвердила обдуманную позицию британского правительства по указанным темам. Джентльмены спокойны и расследуют источник утечки данных о «приветственной крымской вечеринке».

Нельзя исключать, что где-то в Министерстве обороны ее Величества засел российский крот, которого как-то топорно использовали, что лишний раз указывает на падение профессионального уровня спецов из ГРУ и СВР, или говорит о какой-то очередной межведомственной подставе.

Российская пропаганда в присущем ей угаре лепит из истории, скажем так «нано-Wikileaks». Нет особого смысла останавливаться на темниках черноротых «военкоров» ГРУ, меняющих «свои» мнения, как работницы борделей клиентов. Можно для иллюстрации упомянуть «шутницу» из МИДа Захарову, которая отметила: «Агенты 007 уже не те… и поинтересовалась, зачем России нужны услуги хакеров, если «существуют автобусные остановки». Сама того не ведая, острячка намекает на работу российской агентуры в Лондоне.

Еще один штатный комментатор, глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Пушков выдвигает конспирологию: в руководстве королевских ВМС есть некая группа несогласных с курсом правительства Бориса Джонсона, ведь в документах выбранный маршрут прохождения эсминца прописан, как более опасный. Из этого следует, что задача Пушкова рассказать о неком мифическом расколе в английском оборонном ведомстве, и тем самым показать наличие страха перед РФ среди британских военных. Ситуацию подогревает российский посол в Великобритании Келин, говорящий о «нулевом дне» в отношениях Москвы и Лондона.

В сухом остатке остаются следующие моменты. Во-первых, Великобритания не боится российских ВМФ и ВКС, которые сильно устарели, и только в материалах российской пропаганды выглядят героически. «Кентские документы» показывают, что «Дефендер», который уже благополучно прибыл в Батуми, два раза заходил в украинские территориальные воды вокруг Крыма, но почему-то россияне только во второй зоне начали имитировать какую-то активность.

Во-вторых, эсминец совершал мирный проход с зачехленными орудиями, закрытом в ангаре вертолете, а также на борту были сторонние наблюдатели ВВС и Daily Mail, и получается, что он не провоцировал россиян. Если сторожевики ФСБ проявили акт агрессии против мирно идущего судна, то они провокаторы инцидента, со всеми вытекающими последствиями.

Негативный информационный фон создается россиянам перед ежегодными военными учениями Sea Breeze, стартующими в Черном море 28 июня при участии 5000 военнослужащих из 32 стран. К примеру, 27 июня в Одессу прибыл американский эсминец с управляемыми ракетами класса «Тамагавк» USS Ross. Корабль известен участием в операции против асадовской авиабазы «Аш-Шайрат» в 2017 году. Именно с этого объекта авиация режима наносила удары с использованием химического оружия. У российских ВКС до сих пор трясутся поджилки от этой истории, ведь она показала их абсолютною незащищенность на сирийской территории.

ИПСО с «Дефендер» показала, как РФ перенимает иранский опыт ведения информационной пропаганды. Вспомним кейс с ликвидацией главы КСИР Сулеймани, когда иранский аятоллат, на самом деле радуясь гибели амбициозного генерала, на публику метал гром и молнии, обещая, что США будут стерты с лица Ирака. В телевизоре иранцам показали нарезки пусков сотен ракет, накрывающих неверных, и сообщили о невероятном акте возмездия, забыв приписать, что ни один американский объект или солдат не пострадал… Теперь это кино и в РФ.

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