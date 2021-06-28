В Минске после прививки от коронавируса хотят дарить купон на скидки 6 28.06.2021, 15:19

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Один из центров вакцинации против COVID-19 находится в Минске в универмаге «Беларусь».

Универмаг «Беларусь» может стать пионером в поощрении привившихся от коронавируса в нашей стране. Планируется, что с 1 июля всем, кто вакцинируется именно здесь, в мобильном пункте вакцинации, будут дарить купон на скидку 30%. В универмаге рассказали kp.by, что это разовый купон, и этот бонус со скидками по другим акциям и дисконтным картам суммироваться не будет. И посоветовали на всякий случай, уточнить накануне прививки, действует ли акция.

Из других преимуществ для привитых от COVID-19 белорусов можно отметить возможность поехать на море без карантина и ПЦР-теста. На данный момент стран, где признают вакцину «СпутникV», которой привиты большинство белорусов, пока немного: Кипр, Грузия, Болгария, Греция, Хорватия, Словения. Хотя этот список в любой момент может поменяться.

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