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Крупнейшая российская авиагрузовая группа начала облетать Беларусь из-за санкций

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  • 28.06.2021, 15:23
  • 15,336
Крупнейшая российская авиагрузовая группа начала облетать Беларусь из-за санкций
фото: aviateka.su

О возможности санкций компанию предупредила Великобритания.

Первая российская авиакомпания стала облетать Беларусь. «Волга-Днепр» (принадлежит Алексею Исайкину) прекратила полеты после санкций ЕС, США и Великобритании против лукашистских компаний, включая провайдера аэронавигационных услуг «Белаэронавигация», сообщает РБК.

21 июня управление гражданской авиации Великобритании разослало письмо международным авиакомпаниям, в котором говорится о недопустимости сотрудничества с «Белаэронавигацией».

Согласно введенным санкциям, активы «Белаэронавигации» замораживаются, ей запрещено предоставлять средства и экономические ресурсы, включая оплату сборов за сопровождение полетов в воздушном пространстве Беларуси и посадку в аэропортах этой страны. «Любое юридическое лицо, которое платит такие сборы, прямо или косвенно будет нарушать положения о санкциях и совершит уголовное преступление», — говорится в письме.

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