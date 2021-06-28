Южная Корея хочет создать свой «Железный купол» 1 28.06.2021, 15:27

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Ее хотят использовать для защиты от дальнобойных орудий и ракет со стороны КНДР.

В Южной Корее утвердили правительственный план по созданию системы перехвата артиллерии, похожей на израильский «Железный купол». Ее хотят использовать для защиты от дальнобойных орудий и ракет со стороны КНДР.

Об этом сообщает Reuters.

Комитет во главе с министром обороны Южной Кореи Сух Уком одобрил проект в понедельник, 28 июня. План «Железный купол» в корейском стиле призвали разработать в конце прошлого года, а его цель — защита Сеула и ключевых объектов. Конструирование хотят завершить примерно к 2035 году, а сам проект обойдется в $2,6 млрд.

«Этот проект предусматривает укрепление способности реагировать на угрозу вражеской артиллерии дальнего действия, а также обеспечение отечественных технологий и создание рабочих мест внутри страны», — заявили в министерстве.

В Министерстве национальной обороны Южной Кореи говорят, что такие системы противоракетной обороны как Патриорт и THAAD предназначены для баллистических ракет малой дальности, а новая система будет защищать от дальнобойной артиллерии и реактивных систем залпового огня.

На значительной части территории, которая окружает Сеул, проживает около половины 52-миллионного населения Южной Кореи. Недалеко от нее расположены дальнобойные пушки и ракетные установки.

КНДР пока не комментирует свое военное развертывание, но эксперты считают, что большинство из 13 600 пушек и реактивных систем залпового огня Северной Кореи расположены возле границы с Южной Кореей — примерно в 40 км от Сеула.

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