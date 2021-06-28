На Москву обрушился «суперливень»: видео 6 28.06.2021, 15:59

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Дороги города превратились в реки.

Российскую столицу атаковала непогода. Синоптики обещают, что в результате начавшегося в городе «суперливня» выпадет до 70% месячной нормы осадков. Уже сообщается о перебоях в работе метро, затоплении станций и упавшем в Подмосковье башенном кране, пишет «Онлайнер».

Проливной дождь с грозой начался в Москве и некоторых районах Подмосковья примерно в 12:30 по местному времени. Наиболее интенсивные осадки должны выпасть к вечеру. Тем не менее «суперливень» уже привел к перебоям в работе метро. Затоплена станция «Ясенево», переставали ходить поезда на участке «Теплый стан» — «Новоясеневская» Калужско-Рижской линии, а также на участках «Багратионовская» — «Кунцевская» и «Киевская» — «Кунцевская» Филевской ветки.

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Продлился ураган недолго. Но с последствиями москвичам еще придется побороться. К тому же вечером там снова обещают дожди и грозы.

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