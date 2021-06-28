закрыть
28 июня 2021, понедельник, 19:19
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

На Москву обрушился «суперливень»: видео

6
  • 28.06.2021, 15:59
  • 11,010
На Москву обрушился «суперливень»: видео

Дороги города превратились в реки.

Российскую столицу атаковала непогода. Синоптики обещают, что в результате начавшегося в городе «суперливня» выпадет до 70% месячной нормы осадков. Уже сообщается о перебоях в работе метро, затоплении станций и упавшем в Подмосковье башенном кране, пишет «Онлайнер».

Проливной дождь с грозой начался в Москве и некоторых районах Подмосковья примерно в 12:30 по местному времени. Наиболее интенсивные осадки должны выпасть к вечеру. Тем не менее «суперливень» уже привел к перебоям в работе метро. Затоплена станция «Ясенево», переставали ходить поезда на участке «Теплый стан» — «Новоясеневская» Калужско-Рижской линии, а также на участках «Багратионовская» — «Кунцевская» и «Киевская» — «Кунцевская» Филевской ветки.

В Раменском районе Подмосковья из-за сильных порывов ветра упал башенный кран. О возможных пострадавших пока не сообщается. Из-за попадания молнии в трансформаторную будку обесточены некоторые районы города Щелково.

С административного здания на улице Правды сорвало крышу, об этом сообщает телеграм-канал Life shot. Выглядело это эффектно.

Дороги на некоторых улицах превратились в реки. На Ленинградском шоссе вода закрывала колеса автомобилей.

А на такси сейчас можно перемещаться вот таким образом.

В Химках, судя по сообщениям местных СМИ, молния ударила в крышу коттеджа, вследствие чего случился пожар. Хозяева не пострадали.

Телеграм-канал «Антонимы» смонтировал таймлапс-видео, на котором видно, как приходило ненастье.

В Королёве большая сосна упала на детскую площадку. Благо в этот момент людей там не было.

Продлился ураган недолго. Но с последствиями москвичам еще придется побороться. К тому же вечером там снова обещают дожди и грозы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Санкции, которые могут стать толчком к переменам
Санкции, которые могут стать толчком к переменам Валерий Карбалевич
Двое на хуторе, не считая нечистой силы
Двое на хуторе, не считая нечистой силы Владимир Халип
Таракана нужно бить прямо в темечко
Таракана нужно бить прямо в темечко Артем Черников
Слава героям!
Слава героям! Ирина Халип