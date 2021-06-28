Традиционный Будславский фест пройдет 2 и 3 июля
- 28.06.2021, 16:10
Все молитвы будут происходить около полевого алтаря на открытом воздухе.
Традиционный Будславский фест, несмотря на пожар в святыне, пройдет в ранее обозначенные даты — 2 и 3 июля.
Правда, все молитвы будут происходить около полевого алтаря на открытом воздухе. Здесь же будет находится и будславская икона Божией Матери, сообщает tut.by.
2 июля службы начнутся в полдень. Для пилигримов имша пройдет в 18.00, а традиционная процессия со свечами и копией иконы начнется в 23.30.
3 июля в 00.00 пройдет совместная молитва за восстановление костела в Будславе. Возглавит ее председатель Конференции католических епископов Беларуси, епископ Витебска Олег Буткевич. Еще одна имша начнется в 10 утра.
По последним данным, на восстановление будславского костела собрали почти 850 тысяч белорусских рублей.