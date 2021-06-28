Associated Press: В Бермудском треугольнике нашли «корабль-призрак» 28.06.2021, 16:10

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Рыбаки заметили небольшую лодку утром 24 июня у берегов острова Гранд-Терк.

У британских островов Теркс и Кайкос в Вест-Индии, где проходит граница так называемого Бермудского треугольника, обнаружили лодку с 20 разлагающимися телами.

Об этом со ссылкой на местные СМИ пишет Associated Press (перевод - «Униан»).

Рыбаки заметили небольшую лодку утром 24 июня у берегов острова Гранд-Терк и предупредили морское отделение Королевской полиции островов Теркс и Кайкос, которое отбуксировало судно на берег. На борту обнаружили тела 20 человек, включая двух детей.

В полиции считают, что судно прибыло из-за пределов Карибского бассейна. Причины гибели людей пока неясны. По предварительным данным, речь не идет о насильственной смерти.

- Мои следователи работают над установлением их личности и того, как они встретили смерть, - сказал комиссар полиции Тревор Боттинг.

Предположительно лодка прибыла из карибского региона, а территория Теркс и Кайкос, расположенная юго-восточнее архипелага Багамские острова, в 144 километрах к северу от Гаити, не была пунктом назначения лодки.

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