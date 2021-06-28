NYT: вакцины Pfizer и Moderna формируют многолетний иммунитет к коронавирусу 1 28.06.2021, 16:37

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Ученые уверены, что вакцинация лучше, чем восстановление после инфекции.

Вакцины от коронавируса, выпускаемые компаниями Pfizer-BioNTech и Moderna, вызывают стойкую иммунную реакцию в организме, которая может защищать от коронавируса в течение многих лет, сообщает officelife.media.

Ученые полагают, что большинству людей, иммунизированных мРНК-вакцинами, могут не потребоваться бустеры, если вирус и его варианты не развиваются намного дальше нынешних форм, что, впрочем, не гарантируется. Людям, вылечившимся от COVID-19 до вакцинации, могут не потребоваться бустеры, даже если вирус действительно сильно трансформируется.

По оценке иммунолога из Вашингтонского университета в Сент-Луисе Али Эллебеди, у людей, переболевших COVID-19, иммунные клетки, распознающие вирус, находятся в костном мозге в покое как минимум 8 месяцев после заражения. При этом т. н. В-клетки памяти продолжают созревать и укрепляться в течение как минимум года после заражения.

Ученые сделали вывод, что у людей, которые были инфицированы коронавирусом, а затем вакцинированы, вакцинация будет иметь долговременный эффект.

Подавляющее большинство вакцинированных людей будут защищены в долгосрочной перспективе от существующих вариантов коронавируса. Но пожилым людям, людям со слабой иммунной системой и тем, кто принимает лекарства, подавляющие иммунитет, могут требоваться бустерные дозы.

Ревакцинация для организма будет иметь тот же эффект, что и предыдущая инфекция у иммунизированных людей.

Ученые уверены, что с точки зрения укрепления иммунной системы вакцинация лучше, чем восстановление после инфекции. Дело в том, что спектр В-клеток памяти, образующихся после вакцинации, более разнообразен, чем тот, который сгенерирован инфекцией. Поэтому вакцины лучше защищают от вариантов коронавируса, чем только естественный иммунитет.

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