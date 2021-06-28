Американский онлайн-сервис Talkwalker отказался работать с пользователем с белорусского IP-адреса1
- 28.06.2021, 16:51
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Основание отказа - Беларусь находится в санкционном списке США.
«Радыё Свабода» сообщает, что американский онлайн-сервис Talkwalker отказался работать с пользователем с белорусского IP-адреса. Основание – Беларусь находится в санкционном списке США.
Напомним, США в вопросе санкций против Беларуси попытаются сравняться с Евросоюзом, который ввел секторальные экономические ограничения, заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.
Она назвала белорусского узурпатора бандитом. "Лукашенко доказал, что он бандит не только в своей стране, но и международного масштаба", - заявила Нуланд.