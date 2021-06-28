закрыть
28 июня 2021, понедельник, 19:20
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Американский онлайн-сервис Talkwalker отказался работать с пользователем с белорусского IP-адреса

1
  • 28.06.2021, 16:51
  • 4,222
Американский онлайн-сервис Talkwalker отказался работать с пользователем с белорусского IP-адреса

Основание отказа - Беларусь находится в санкционном списке США.

«Радыё Свабода» сообщает, что американский онлайн-сервис Talkwalker отказался работать с пользователем с белорусского IP-адреса. Основание – Беларусь находится в санкционном списке США.

Напомним, США в вопросе санкций против Беларуси попытаются сравняться с Евросоюзом, который ввел секторальные экономические ограничения, заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

Она назвала белорусского узурпатора бандитом. "Лукашенко доказал, что он бандит не только в своей стране, но и международного масштаба", - заявила Нуланд.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Санкции, которые могут стать толчком к переменам
Санкции, которые могут стать толчком к переменам Валерий Карбалевич
Двое на хуторе, не считая нечистой силы
Двое на хуторе, не считая нечистой силы Владимир Халип
Таракана нужно бить прямо в темечко
Таракана нужно бить прямо в темечко Артем Черников
Слава героям!
Слава героям! Ирина Халип