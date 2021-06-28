Беларусь приостанавливает свое участие в «Восточном партнерстве» ЕС 18 28.06.2021, 16:59

10,894

Запрещен въезд в Беларусь представителям евроструктур и лицам из стран ЕС, которые содействовали санкциям.

Заявление Министерства иностранных дел Беларуси:

«Беларусь начинает реализацию процедуры приостановки действия Соглашения о реадмиссии с ЕС. Мы не можем выполнять свои обязательства в рамках данного cоглашения в условиях введенных Евросоюзом санкций и ограничений.

С глубоким сожалением констатируем, что вынужденная приостановка действия cоглашения негативно скажется на взаимодействии с Евросоюзом в сфере борьбы с нелегальной миграцией и организованной преступностью.

Постоянный представитель Беларуси при ЕС отзывается в Минск для консультаций. Главе представительства ЕС в Беларуси также предложено выехать в Брюссель для консультаций, чтобы довести своему руководству позицию белорусской стороны о неприемлемости давления и санкций.

Кроме того, в ответном порядке будет запрещен въезд в Беларусь представителям евроструктур и лицам из стран Европейского союза, которые содействовали введению ограничительных мер».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».