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Беларусь приостанавливает свое участие в «Восточном партнерстве» ЕС

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  • 28.06.2021, 16:59
  • 10,894
Беларусь приостанавливает свое участие в «Восточном партнерстве» ЕС

Запрещен въезд в Беларусь представителям евроструктур и лицам из стран ЕС, которые содействовали санкциям.

Заявление Министерства иностранных дел Беларуси:

«Беларусь начинает реализацию процедуры приостановки действия Соглашения о реадмиссии с ЕС. Мы не можем выполнять свои обязательства в рамках данного cоглашения в условиях введенных Евросоюзом санкций и ограничений.

С глубоким сожалением констатируем, что вынужденная приостановка действия cоглашения негативно скажется на взаимодействии с Евросоюзом в сфере борьбы с нелегальной миграцией и организованной преступностью.

Постоянный представитель Беларуси при ЕС отзывается в Минск для консультаций. Главе представительства ЕС в Беларуси также предложено выехать в Брюссель для консультаций, чтобы довести своему руководству позицию белорусской стороны о неприемлемости давления и санкций.

Кроме того, в ответном порядке будет запрещен въезд в Беларусь представителям евроструктур и лицам из стран Европейского союза, которые содействовали введению ограничительных мер».

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