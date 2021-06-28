Беларусь приостанавливает свое участие в «Восточном партнерстве» ЕС

Беларусь приостанавливает свое участие в «Восточном партнерстве» ЕС18
- 28.06.2021, 16:59
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Запрещен въезд в Беларусь представителям евроструктур и лицам из стран ЕС, которые содействовали санкциям.
Заявление Министерства иностранных дел Беларуси:
«Беларусь начинает реализацию процедуры приостановки действия Соглашения о реадмиссии с ЕС. Мы не можем выполнять свои обязательства в рамках данного cоглашения в условиях введенных Евросоюзом санкций и ограничений.
С глубоким сожалением констатируем, что вынужденная приостановка действия cоглашения негативно скажется на взаимодействии с Евросоюзом в сфере борьбы с нелегальной миграцией и организованной преступностью.
Постоянный представитель Беларуси при ЕС отзывается в Минск для консультаций. Главе представительства ЕС в Беларуси также предложено выехать в Брюссель для консультаций, чтобы довести своему руководству позицию белорусской стороны о неприемлемости давления и санкций.
Кроме того, в ответном порядке будет запрещен въезд в Беларусь представителям евроструктур и лицам из стран Европейского союза, которые содействовали введению ограничительных мер».