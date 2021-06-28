Почему стройматериалы подорожали так сильно? 4 28.06.2021, 17:16

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Оправдания МАРТ.

По сравнению с прошлым годом цены на некоторые стройматериалы, так необходимые при возведении дома, выросли в два, а то и в три раза. Те, кто имел возможность, но не решился заранее прикупить пиломатериалы, металлические изделия и утеплитель, теперь кусают локти: не раз переписанные с конца зимы продавцами ценники больно ранят душу и кошелек. «Онлайнер» направлял запрос в МАРТ с просьбой доступно разъяснить, почему так подорожали стройматериалы, в том числе отечественный лес. Теперь журналисты получили ответ за подписью первого заместителя министра Ивана Важновца и публикуют его в полном объеме.

Анализ МАРТ розничных цен на строительные материалы за истекший период 2021 года показал, что рост розничных цен соразмерен росту отпускных цен на строительные материалы у производителей и поставщиков.

В качестве основного фактора, оказывающего влияние на уровень цен непосредственно на строительные материалы, следует отметить значительное повышение спроса на данный товар на внешних рынках. Это произошло на фоне бума строительства деревянных домов в Европе, США и Китае.

Так, цены на пиломатериалы в США за год выросли в 4,3 раза, с $330 до $1420 за 1 тысячу досочных футов, что соответствует $917 за кубометр.

В мае 2021 года в России возник дефицит древесины. Стоимость досок, применяемых в строительстве, с апреля 2020-го по апрель 2021 года увеличилась вдвое. Цена за 1 куб. м доски увеличилась в среднем до 22—26 тыс. рос. руб. (765—904 бел. руб.).

Увеличение внешнего спроса и экспортных цен соответственно вызвало рост цен на торгах ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» на деловую древесину, пускаемую в переработку и используемую в качестве сырья для строительных материалов.

По информации ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа», по итогам января — мая 2021 г. относительно аналогичного периода прошлого года цены на круглые лесоматериалы хвойных пород выросли в среднем в 2,5 раза.

Также по итогам 1-го полугодия 2021 года (с учетом применяемых мер по первоочередному насыщению сырьем белорусских предприятий) экспортные биржевые продажи в натуральном выражении снизились на 14% (до 938 тысяч кубических метров), в стоимостном — выросли в 2,0 раза (до 618 миллионов белорусских рублей).

Экспортная средневзвешенная цена на пиломатериалы в январе 2021 года составила 514 белорусских рублей, в мае 2021-го — 827 белорусских рублей.

В свою очередь увеличение стоимости круглых лесоматериалов привело к подорожанию всей линейки пиломатериалов и плитной продукции на внутреннем рынке (на биржевых торгах в 1,3—1,9 раза по основным типоразмерам к уровню декабря 2020 г.).

Кроме того, в 2021-м объем прочих рубок снизился в 2 раза, что ведет к необходимости покупки большего объема лесоматериалов для переработки на бирже, тем самым увеличивая стоимость сырья.

Таким образом, мировые цены и цены Российской Федерации, являющейся крупным производителем продукции деревообработки, не могут не оказывать влияние на формирование цен на внутреннем рынке.

Открытость и экспортоориентированность экономики Республики Беларусь обуславливают влияние складывающихся на внешнем рынке цен непосредственно на особенности распределения ресурсов и формирование цен на внутреннем рынке.

В условиях свободного движения товаров для недопущения сокращения ассортимента и вымывания отдельных видов продукции необходима гибкая ценовая политика, увязанная с мировыми рынками.

Также МАРТ перенаправил нам небольшое дополнение от «Минлесхоза». В нем говорится, что со стороны государства приняты меры по поддержке нуждающихся в улучшении жилищных условий граждан: этой категории граждан древесина реализуется вне биржевых торгов, т. е. по ценам ниже рыночных.

— В данный момент Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь также изучает возможность применения единого порядка реализации лесопродукции населению, прорабатывается вопрос введения фиксированных цен на лесопродукцию для физических лиц.

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