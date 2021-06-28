Медики назвали самые полезные летние ягоды 1 28.06.2021, 17:23

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О том, что ягоды - настоящая сокровищница витаминов, знает каждый.

Особенно они полезны в сезон. Диетолог и эксперт по здоровому питанию Елена Соломатина считает, что, несмотря на пользу этого вкусного продукта в целом, обратить особое внимание стоит на два их вида, пишет lenta.ua.

Так, медик подчеркивает, что самыми полезными считаются черника и голубика, поскольку в их состав входит бессчетное количество антиоксидантов. Также в них есть цианиды, поддерживающие здоровье капилляров и сосудов.

Кроме того, черника и голубика богата витаминами группы В, витаминами С и РР, каротиноидами, а также калием, марганцем и магнием. Все эти полезности помогают поддерживать кожу и зрение в хорошем состоянии. А невысокая калорийность и низкий гликемический индекс позволяют избежать напряженной работы поджелудочной.

Другими ягодами при этом тоже пренебрегать не следует, так как они могут принести неоценимую пользу. Так, в черной смородине содержится большое количество дубильных веществ, эфирных масел, пектина и фосфора. Эта ягода способствует выведению токсинов и помогает правильной работе печени и почек. Также она оказывает поддерживающий эффект при сердечно-сосудистых заболеваниях и болезнях дыхательных путей.

Клубника тоже очень полезна – в ней много витамина С и бета-каротина. А фолиевая кислота, калий и магний помогают поддерживать здоровье сердца и сосудов. За счет своих мочегонных свойств эта ягода помогает бороться и с отечностью, а салицилаты в ее составе оказывают противовоспалительный и антибактериальный эффект.

В списке самых полезных ягод находится и малина. Она считается природным аспирином из-за большого количества салициловой кислоты. Не следует забывать и о вишне с черешней, которые содержат важные антиоксиданты и мелатонин («гормон сна»), а также помогают нормализовать давление.

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