Что будет с курсом белорусского рубля и как на него повлияют санкции? 28.06.2021, 17:50

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За неделю подорожали одновременно все три иностранные валюты.

За последние две недели стоимость валютной корзины в Беларуси выросла. С чем связано падение белорусского рубля, как долго оно сможет продлиться и как на происходящее повлияли санкции, Intex-press рассказал Вадим Иосуб, старший аналитик «Альпари Евразия».

Что происходит с валютной корзиной и какой прогноз по курсу валют на начало июля?

Если говорить о событиях прошлой недели, то к белорусскому рублю подорожали одновременно все три иностранные валюты. Причем доллар и российский рубль выросли за неделю одинаково (на 0,56%), курс евро увеличился на 0,82%. Валютная корзина за неделю подорожала на 0,61% . Это вторая неделя подряд, когда белорусский рубль к валютной корзине снижается. Причем я бы отметил, что на фоне вступления в силу четвертого пакета европейских санкций и секторальных европейских санкций падение белорусского рубля достаточно скромное. Более того, и доллар, и евро сейчас стоят дешевле, чем они стоили в начале года. Лишь российский рубль, по сравнению с началом года, подорожал на 0,5%.

Если говорить о начале июля, то я считаю, что умеренный рост иностранных валют продолжится. Доллар может подорожать до 2,54 рубля, евро – до 3,05 рубля, а 100 российских рублей – до 3,52 белорусского.

Как санкции повлияют на курс белорусского рубля?

Санкции на курс валют безусловно повлияют. Вопрос: где и когда? Из анализа документов по санкциям уже понятно, что санкции начнут работать не одномоментно: действующие контракты будут исполняться. Что касается товарных позиций, к которым относятся санкции, то там тоже есть много тонкостей. Пока изучение документов, опубликованных в журнале ЕС, похоже на то, что санкции не коснутся наиболее популярных калийных удобрений. Тем не менее тут можно спорить о том, насколько сократится валютная выручка, но в том, что она сократится, сомневаться не приходится. Поэтому безусловно санкции окажут дополнительное давление на курс белорусского рубля. Белорусский рубль будет ниже, чем он мог бы быть без санкций.

Как изменился курс белорусского рубля к иностранным валютам за последнюю неделю

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