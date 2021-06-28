Чехия потребовала от России компенсацию после взрывов во Врбетице 4 28.06.2021, 18:08

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фото: depositphotos.com

По версии Праги, к произошедшему причастны российские спецслужбы.

Власти Чехии потребовали от России компенсацию ущерба, причиненного взрывом на оружейных складах во Врбетице в 2014 году, сообщает idnes.cz. По версии Праги, к произошедшему причастны российские спецслужбы.

Как пишет издание, замглавы МИДа Мартин Смолек передал российскому послу Александру Змеевскому ноту с соответствующим требованием. Сумма ущерба оценивается в 650 млн крон (около €25,5 млн).

Смолек также сообщил послу, что включение Чехии в список «недружественных стран» является нарушением международного права.

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