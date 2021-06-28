Опять «Воложин бомбят» 3 28.06.2021, 18:17

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Контрсанкции белорусских властей и их последствия.

Руководство Беларуси сыграло на обострение отношений с Западом. Министерство иностранных дел озвучило контрмеры на санкции, введенные на минувшей неделе Евросоюзом, пишет «Солидарность».

Официальный Минск:

1. приостанавливает свое участие в инициативе ЕС «Восточное партнерство»;

2. начинает реализацию процедуры приостановки действия Соглашения о реадмиссии с ЕС: «Мы не можем выполнять свои обязательства в рамках данного Соглашения в условиях введенных Евросоюзом санкций и ограничений. С глубоким сожалением констатируем, что вынужденная приостановка действия Соглашения негативно скажется на взаимодействии с Евросоюзом в сфере борьбы с нелегальной миграцией и организованной преступностью»;

3. отзывает своего Постоянного представителя при Евросоюзе для консультаций и рекомендует руководителю Представительства ЕС в Беларуси выехать в Брюссель – «чтобы довести своему руководству позицию белорусской стороны о неприемлемости давления и санкций»;

4. запрещает въезд в Беларусь представителям евроструктур и лицам из стран Европейского союза, которые содействовали введению ограничительных мер.

Коротко по пунктам:

1. Участие белорусской стороны в «Восточном партнерстве» в последнее время и без того было чисто формальным. Да и раньше оно предпочитало выковыривать изюм из булки, игнорируя демократизацию и другие неприятные для себя темы.

2. Соглашение о реадмиссии еще не вступило в силу – так что, по сути ничего не меняется. Но именно благодаря этому документу сейчас граждане Беларуси платят за шенгенскую визу не 80 евро, а 35. Опять «Воложин бомбят».

3. Весьма распространенный в последнее время дипломатический демарш, имеющий, однако, минимальные практические последствия.

4. Канцлер ФРГ Ангела Меркель едва ли собиралась провести отпуск на Нарочи. Другие европейские политики и чиновники тоже о таких планах не сообщали.

Тем не менее, мяч теперь на стороне ЕС, и у него есть любопытные варианты ответа. Например, предложить представлять Беларусь в «Восточном партнерстве» Светлане Тихановской. Или на средства, ранее предназначавшиеся официальному Минску, оперативно построить забор по всему периметру литовско-белорусской границы.

Нет сомнений в том, что обе стороны обладают набором возможностей дальнейшей эскалации отношений. Интересно другое: сумеет ли ЕС, обладающий куда большим экономическим или политическим потенциалом, не просто демонстрировать свое «фе» Александру Лукашенко, а найти способ добиться достижения декларируемых целей: для начала хотя бы освобождения политзаключенных. За без малого год это Евросоюзу не удалось.

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