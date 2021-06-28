Panasonic продала свою долю в Tesla в 120 раз дороже, чем купила

Panasonic продала свою долю в Tesla в 120 раз дороже, чем купила2
- 28.06.2021, 18:19
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Panasonic приобрела 1,4 млн акций Tesla в 2010 году примерно за $30 млн.
Японская компания Panasonic продала свою долю в американском производителе электрокаров Tesla примерно за $3,6 млрд. Об этом сообщает Financial Times.
Panasonic приобрела 1,4 млн акций Tesla по цене $21,15 за штуку в 2010 году примерно за $30 млн. По состоянию на март прошлого года, она владела акциями на сумму $730 млн. C тех пор акции Tesla выросли еще более чем в шесть раз и стали стоить почти по $680.
Полученные средства Panasonic хочет направить на покупку американской компании Blue Yonder, которая специализируется на логистике. За эту сделку нужно заплатить $7,1 млрд.
Panasonic и Tesla уже не первый год сотрудничают в сфере производства аккумуляторов. О продаже акций японской компанией стало известно после того, как компания заявила, что хочет уменьшить свою зависимость от Tesla в этой сфере.
Таким образом Panasonic планирует воспользоваться ростом спроса на электромобили и изготавливать аккумуляторы для них. Однако компания уверяет, что продажа акций не повлияет на партнерские отношения с Tesla.