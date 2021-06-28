Panasonic продала свою долю в Tesla в 120 раз дороже, чем купила 2 28.06.2021, 18:19

1,306

фото: STRINGER Japan / reuters

Panasonic приобрела 1,4 млн акций Tesla в 2010 году примерно за $30 млн.

Японская компания Panasonic продала свою долю в американском производителе электрокаров Tesla примерно за $3,6 млрд. Об этом сообщает Financial Times.

Panasonic приобрела 1,4 млн акций Tesla по цене $21,15 за штуку в 2010 году примерно за $30 млн. По состоянию на март прошлого года, она владела акциями на сумму $730 млн. C тех пор акции Tesla выросли еще более чем в шесть раз и стали стоить почти по $680.

Полученные средства Panasonic хочет направить на покупку американской компании Blue Yonder, которая специализируется на логистике. За эту сделку нужно заплатить $7,1 млрд.

Panasonic и Tesla уже не первый год сотрудничают в сфере производства аккумуляторов. О продаже акций японской компанией стало известно после того, как компания заявила, что хочет уменьшить свою зависимость от Tesla в этой сфере.

Таким образом Panasonic планирует воспользоваться ростом спроса на электромобили и изготавливать аккумуляторы для них. Однако компания уверяет, что продажа акций не повлияет на партнерские отношения с Tesla.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».