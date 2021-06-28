закрыть
28 июня 2021, понедельник, 19:21
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Более 1200 фур скопилось на границе с Литвой, Латвией и Польшей

2
  • 28.06.2021, 18:33
  • 2,060
Более 1200 фур скопилось на границе с Литвой, Латвией и Польшей
иллюстрационное фото

Рекордное количество фур ожидает выезда в Литву.

Выезда из Беларуси в страны Евросоюза на границе ожидают более 1260 фур. Такая информация размещена на сайте Госпогранкомитета.

Рекордное количество фур ожидает выезда в Литву. В пунктах пропуска «Каменный Лог» и «Бенякони» стоит по 250 фур, в «Привалке» — 260, в «Котловке» — 110, в «Видзах» — еще 50.

В «Брузгах» на границе с Польшей застряли 110 грузовиков, в «Козловичах» — более 80, в «Берестовице» — 50.

На границе с Латвией в пункте пропуска «Григоровщина» стоят 90 машин, еще 10 — в «Урбанах».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Санкции, которые могут стать толчком к переменам
Санкции, которые могут стать толчком к переменам Валерий Карбалевич
Двое на хуторе, не считая нечистой силы
Двое на хуторе, не считая нечистой силы Владимир Халип
Таракана нужно бить прямо в темечко
Таракана нужно бить прямо в темечко Артем Черников
Слава героям!
Слава героям! Ирина Халип