«Транснефть» сообщила о еще 350 тысяч тонн «грязной» нефти в ее трубопроводах 3 28.06.2021, 19:18

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фото с сайта cnews.ru

В нефти хлорорганических соединений в несколько раз больше, чем допустимо.

Компания «Транснефть» приостановила прием нефти от «Самаранефтегаз» («дочка» «Роснефти») после того, как анализ показал, что в сырье многократно превышено содержание хлорорганических соединений, передает РБК.

«24 июня 2021 года в отобранных из резервуаров нефтеперекачивающей станции (НПС) Муханово пробах выявлено превышение нормативного содержания хлорорганических соединений— до 94 ppm (нормативное значение — не более 6 ppm). На НПС Муханово ведется прием нефти от единственного производителя АО «Самаранефтегаз», — говорится в сообщении «Транснефти».

Как говорится в сообщении компании, проверка проб в независимой лаборатории подтвердила, что в нефти хлорорганических соединений в несколько раз больше, чем допустимо — в одной партии 87 ppm (parts per million — миллионная часть), а в другой — 46 ppm. После этого было принято решение об остановке приема нефти от «Самаранефтегаз», заявили в «Транснефти».

Общий объем нефти, загрязненной хлорорганикой из-за попавшего в резервуарные парки и магистральные нефтепроводы некондиционного сырья, в «Транснефти» предварительно оценили в 350 тыс. т.

При этом в компании заверили, что угрозы загрязнения всей системы нет и все потребители получают «нефть установленного качества».

«После промывки коллекторов на НПС Самара-1 и Самара-2 работа магистральных нефтепроводов была возобновлена», — пояснили в компании.

В «Транснефти» особо отметили, что инцидент еще раз подтвердил необходимость дополнительного операционного контроля качества нефти на всех сторонних приемно-сдаточных пунктах (ПСП), чему противится «ряд нефтяных компаний». Компания сообщила об инциденте в управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Самарской и Ульяновской областям, в Средне-Поволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и в правоохранительные органы.

В апреле 2019 года концерн «Белнефтехим» сообщил о резком снижении качества поступающей из России нефти. Пресс-секретарь концерна Марина Костюченко тогда заявила, что из России поступает нефть с содержанием хлорорганических соединений, «превышающим в десятки раз предельные значения». В последующие дни сразу несколько стран, в том числе Германия, Польша и Украина, приостановили поставки сырой нефти из России по нефтепроводу «Дружба».

По оценке оператора белорусского участка нефтепровода «Гомельтранснефть Дружба», в трубу тогда попало 5 млн т некачественного сырья.

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