В Финляндии COVID нашли у 300 вернувшихся из России болельщиков 3 28.06.2021, 19:34

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В день в Финляндии выявляют менее 100 заболевших.

Среди финских болельщиков, вернувшихся из Санкт-Петербурга после матчей Евро, выявлено 300 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает издание РБК со ссылкой на Yle.

Отмечается, что Министерство социального обеспечения и здравоохранения Финляндии рекомендовало воздержаться от поездок в Россию. А всем тем, кто контактировал с вернувшимися из России болельщиками, рекомендовали сдать тест на коронавирус.

Сборная Финляндии по футболу провела в Санкт-Петербурге два матча, сыграв против Бельгии (0:2) и России (0:1). Свой последний матч на Евро команда сыграла 21 июня.

В Министерство социального обеспечения и здравоохранения отметили, что после 14 июня динамика заболеваемости в стране ухудшилась. Отмечается, что 33% от общего числа выявленных случаев заболевания — зарубежного происхождения.

В день в Финляндии выявляют менее 100 случаев COVID-19. За неделю с 16 по 23 июня болезнь была подтверждена у 570 человек.

При этом в Санкт-Петербурге с 14 июня количество выявляемых заражений коронавирусом ежедневно увеличивается. За последние сутки в городе заболели 1335 человек.

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