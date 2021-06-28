«Белавиа» возобновляет перевозку животных на чартерах 1 28.06.2021, 19:45

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Сколько это стоит и какие правила.

«Белавиа» вводила около года назад из-за эпидемиологической ситуации в мире. Тогда сообщалось, что в случае выявления COVID-19 у пассажира в стране отдыха его могли отправить на карантин или в больницу. В этом случае обеспечить специальные условия для содержания животных было бы проблематично, передает kp.by.

И вот с 1 июля 2021 пассажиры «Белавиа» снова могут путешествовать на чартерных рейсах со своими домашними питомцами, сообщает перевозчик. Такую услугу можно оформить у туроператора, который продает путевку.

- Сотрудники агентства запросят у вас всю необходимую информацию и передадут ее специалистам авиакомпании, отвечающим за перевозку животных, - говорится в сообщении.

Забронировать и оплатить перевозку животного на каждом участке полета необходимо максимум за полтора суток до вылета. Стоит учитывать, что число животных на каждом рейсе ограничено и зависит от типа лайнера.

В правилах перевозки животных авиакомпании говорится о том, что питомец вместе с контейнером не включается в норму бесплатной перевозки багажа. Максимальные габариты контейнера, который можно брать в салон, не должны превышать 55х40х20см, а максимальный вес животного вместе с контейнером - 8 кг.

Один пассажир имеет право на перевозку в пассажирском салоне воздушного судна не более одного животного. А сбор за перевозку животных в пассажирском салоне составляет 50 евро или 60 долларов.

Животные весом более 8 кг перевозятся в багажном отсеке. Животные, вес которых вместе с клеткой превышает 70 кг, принимаются к перевозке только в качестве груза.

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