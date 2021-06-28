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Россельхознадзор вернул в Беларусь мотыля, коров и лошадей

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  • 28.06.2021, 19:56
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Россельхознадзор вернул в Беларусь мотыля, коров и лошадей
иллюстрационное Фото:
depositphotos.com

Животных везли из Беларуси в антисанитарных условиях.

Сотрудники Россельхознадзора пресекли ввоз в Россию из Беларуси 60 кг живого мотыля. Корм для рыб везли на автомобиле в Санкт-Петербург. При проверке выяснилось, что у водителя нет документов на груз, а на упаковках с товаром отсутствуют маркировочные этикетки. 60 кг мотыля вернули в Беларусь, сообщает Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора.

С 18 по 25 июня сотрудники Россельхознадзора вернули в Беларусь 91 корову и 8 лошадей. Животных везли из Беларуси в антисанитарных условиях без ветеринарных сопроводительных документов в объезд официальных ветеринарных постов, сообщает Управление Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям.

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