Россельхознадзор вернул в Беларусь мотыля, коров и лошадей 2 28.06.2021, 19:56

5,302

иллюстрационное Фото:

depositphotos.com

Животных везли из Беларуси в антисанитарных условиях.

Сотрудники Россельхознадзора пресекли ввоз в Россию из Беларуси 60 кг живого мотыля. Корм для рыб везли на автомобиле в Санкт-Петербург. При проверке выяснилось, что у водителя нет документов на груз, а на упаковках с товаром отсутствуют маркировочные этикетки. 60 кг мотыля вернули в Беларусь, сообщает Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора.

С 18 по 25 июня сотрудники Россельхознадзора вернули в Беларусь 91 корову и 8 лошадей. Животных везли из Беларуси в антисанитарных условиях без ветеринарных сопроводительных документов в объезд официальных ветеринарных постов, сообщает Управление Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».