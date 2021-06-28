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Политолог: ЕС может выставить самозванца и его хунту за дверь

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  • 28.06.2021, 20:24
  • 6,388
Политолог: ЕС может выставить самозванца и его хунту за дверь
Дмитрий Болкунец
фото: delfi

Хватит вводить полумеры.

Аналитик и политолог Дмитрий Болкунец прокомментирновал информацию о том, что Беларусь приостанавливает свое участие в инициативе ЕС «Восточное партнерство».

«Я считаю, что Беларусь во главе с Лукашенко и Макеем нужно давно выгнать из «Восточного партнёрства». Для Лукашенко этот проект нужен был лишь подразнить Москву и вытягивать из Кремля деньги. Никаких серьёзных программ белорусское правительство в рамках инициативы «Восточное партнерство» реализовать не смогло и не планировало. С самого начала стояла задача имитировать участие и саботировать все решения.

Беларусь приостанавливает участие, а ЕС может выставить самозванца и его хунту за дверь. Хватит вводить полумеры», - написал Болкунец.

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