Австралия ударила по Китаю в торговой войне 1 28.06.2021, 20:38

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фото: VCG

Пекин начал конфликт с Канберрой осенью 2020 года.

Австралия отправила во Всемирную торговую организацию (ВТО) жалобу на Китай из-за вина, ударив по стране в торговой войне. Как уточняется в сообщении, опубликованном на сайте организации, речь идет о пошлинах на австралийские вина, которые ввел Пекин.

Теперь у сторон есть 60 дней, чтобы разрешить противоречия. В противном случае этим будет заниматься специальная комиссия ВТО. Австралия уже не в первый раз спорит с Китаем. В декабре 2020-го Канберра жаловалась на действия Китая против импорта ячменя.

Пекин начал конфликт с Канберрой осенью 2020 года, после того, как последняя призвала к международному расследованию происхождения коронавируса. Сначала КНР решила прекратить покупать у Австралии как минимум семь товарных категорий: уголь, медь, пиломатериалы, ячмень, сахар, вина и лобстеров. До этого Китай приостанавливал поставки австралийской говядины и ячменя, поднимал пошлины на злаковые до 80 процентов, задерживал поставки лобстеров и препятствовал импорту древесины.

Затем КНР повысила пошлины на австралийские вина до 212 процентов. В Австралии такие действия называли несправедливой и необоснованной мерой. При этом до конфликта Китай был одним из крупнейших импортеров австралийского вина.

Кроме того, Пекин фактически запретил поставки австралийского угля. Этой ситуацией захотели воспользоваться российские компании, ожидающие увеличения импорта в КНР в десятки раз в течение нескольких лет. Уголь является вторым по величине экспортным продуктом Австралии.

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