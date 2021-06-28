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Александр Морозов: Белорусы будут свободны

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  • 28.06.2021, 20:50
  • 3,372
Александр Морозов: Белорусы будут свободны
Александр Морозов
ФОТО: ФБ МОРОЗОВА

В историческом смысле это произойдет довольно скоро.

Научный сотрудник Академического центра Бориса Немцова и Карлова университета Александр Морозов высказался по поводу Беларуси.

— В горизонте 10 лет белорусы, несомненно, получат иную политическую систему, в отличие от россиян. Если в России «путинизм» может простоять примерно 30-40 лет, то «лукашинизм» не простоит дальше десятилетия, потому что он не встречает такой же лояльности. Белорусы в массе своей хотят независимости государства, сохранить возможность коммуникации и с Западом, и с Востоком, при этом Лукашенко, в отличие от Путина, не создает настолько привлекательной политической модели. Именно поэтому белорусы будут свободны, в историческом смысле это произойдет довольно скоро, - цитирует Морозова tut.by.

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