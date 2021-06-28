США дополнили санкционный список еще одним лукашистом

США дополнили санкционный список еще одним лукашистом2
- 28.06.2021, 21:50
- 5,882
США добавили в санкционный список министра юстиции Беларуси Олега Слижевского.
США дополнили свой санкционный список министром юстиции Беларуси Олегом Слижевским. Теперь на него распространяются визовые санкции и заморозка активов на территории Соединенных Штатов (если таковые у Слижевского имеются).
Олег Слижевский уже был фигурантом американского санкционного списка. Еще в 2008 году он попадал под санкции США как начальник управления общественных объединений Минюста.
Санкции США 28 июня расширены на двух человек. Белорусский министр юстиции оказался в одной компании с гражданином Нигера Усманом Илиясу Джимбой. Это один из лидеров "Исламского государства" (организация запрещена) в Африке.
21 июня, когда Евросоюз принял "четвёртый пакет" санкций в отношении белорусских официальных лиц и предприятий, США дополнили свой блэклист 16-ю персонами и пятью юрлицами.