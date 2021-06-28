Испания одолела Хорватию и вышла в 1/4 финала в феерическом матче с восемью голами

Испания одолела Хорватию и вышла в 1/4 финала в феерическом матче с восемью голами3
- 28.06.2021, 21:53
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Веселье началось уже с первого гола.
Испания одержала победу над Хорватией в матче с восемью забитыми голами в рамках 1/8 финала чемпионата Европы по футболу.
Основное время поединка завершилось со счетом 3:3. У испанцев забили Пабло Сарабия, Сесар Аспиликуэта и Ферран Торрес. У хорватов отличились Мислав Оршич и Марио Пашалич. Кроме того, автоголом отметился полузащитник сборной Испании Педри.
В овертайме дважды отличились испанцы. Голы на счету Альваро Мораты и Микеля Оярсабаля.