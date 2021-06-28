Политолог: Потеря рынка Украины — очень сильный удар для Лукашенко 28.06.2021, 22:05

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иллюстрационное Фото

Присоединится ли страна-соседка к экономическим санкциям вслед за ЕС и Штатами?

Белорусский бензин и дизель занимают значительную часть украинского рынка. В прошлом году Беларусь экспортировала в Украину нефтепродуктов и топлива на 1,52 миллиарда долларов. Это более трети от всего товарооборота. Присоединится ли страна-соседка к экономическим санкциям вслед за ЕС и Штатами?

— Эксперты говорят, что 30-40% рынка бензина в Украине — это бензин, который мы покупаем в Беларуси, — отметил в комментарии «Филину» украинский политолог Игорь Балынский. — Откажется ли от него Украина — вопрос сложный. Этот отказ существенно усложнит ситуацию на украинском рынке. Во-первых, возможен дефицит, несмотря на заявления украинских политиков, мол, мы сможем быстро заместить бензин из Беларуси. Быстро найти замену будет очень сложно.

Во-вторых, возможны ценовые скачки. Цена на бензин в последнее время в Украине и так очень неровная. Но основной вопрос заключается в том, поддержат ли западные страны и особенно США полные санкции на белорусские нефть и бензин. Если решение о полной блокировке нефтепродуктов из Беларуси будет принято ключевыми игроками ЕС, Германией в первую очередь, а также будет поддержано в США, то Украина, хочет она этого или нет, будет вынуждена не приобретать белорусский бензин и искать альтернативные рынки.

Политолог считает, что будут и попытки обойти введение санкций.

— Потому что слишком сложная и неровная политическая ситуация в самой Украине. Последняя глупая история, связанная с вычеркиванием из «черного списка» Киркорова, который поддержал аннексию Крыма, яркий тому пример. Это показывает, что нынешняя власть Владимира Зеленского в отличие от Порошенко не умеет, не научилась, не может или не хочет держать одну линию.

Тем не менее в ситуации с режимом Лукашенко мы все равно идем в фарватере Евросоюза и США. Поэтому все будет зависеть от того, насколько жестко к режиму Лукашенко будут относиться западные страны. Потому что от них во многом зависит и экономическая стабильность в Украине.

Собеседник полагает, что, если бы у Украины не было нужды смотреть на Запад, вопрос покупки белорусских нефтепродуктов никто бы не поднимал.

— Для властного украинского политика сегодня эта ситуация важна в контексте взросления и понимания своей ответственности. Мы апеллируем ценностями демократии, просим мир быть партнерами в отстаивании прав в войне с Россией. Сейчас есть возможность показать, что мы хотим поддержать эти же правила и принципы в Беларуси.

Однако таких политических заявлений практически нет. Наоборот, все пытаются как-то оттянуть эту ситуацию. Либо же правительство занимается вопросом, но просто не делает эту информацию публичной, сложно сказать.

Все это — хороший тест для наших властей. Все понимают, что потеря украинского рынка для Лукашенко — очень сильный удар. Если на это наложить санкции, которые готовят в США против нефтеперерабатывающей отрасли Беларуси, — это будет самым сложным и больным экономическим ударом по режиму Лукашенко.

Хотелось бы, чтобы украинская власть научилась принимать политически верные решения, даже если они будут не всегда экономически выгодны. Очень хороший пример в этой ситуации — публичное заявление мэра Львова Андрея Садового отказаться от покупки белорусских автобусов. Я точно знаю, что казна города потеряет на этом деньги, — отмечает Игорь Балынский.

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