Путин разрешил оставлять на Западе доходы от вывоза золота, металлов и зерна 4 28.06.2021, 22:16

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Президент РФ подписал закон об отмене репатриации валютной выручки.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, смягчающий нормы валютного контроля для ряда российских экспортеров и в том числе компаний, занимающихся вывозом золота, металлов и зерна, передает finanz.ru.

Согласно документу, одобренному ГосДумой в мае и опубликованному в понедельник на портале, с 1 июля экспортеры освобождаются от требования обязательно зачислять выручку на российские счета, если продают товары, которые в соответствии с единой товарной номенклатурой Евразийского экономического союза относятся к несырьевым и неэнергетическим.

В этот перечень включено в том числе золото всех видов (группа 7108) - от монетарного и слитков до порошка, прутков и необработанных форм.

По итогам прошлого года экспорт золота из России вырос на 160% после того, как в апреле ЦБ РФ прекратил закупки драгметалла в резервы, а правительство начало выдавать производителям генеральные лицензии на экспорт, де-факто разрешая вывозить все золото, что добывается в стране.

К вывозу активно подключились банки, копившие слитки в хранилищах, и за год экспорт золота достиг 320 тонн, превысив внутреннюю добычу (290 тонн). Доходы от его продажи утроились и достигли 18,5 млрд долларов.

Эта валюта помогла залатать платежный баланс экономики, потерявшей доходы после обвала цен на нефть.

Кроме этого, согласно закону, оставлять выручку в западных банках смогут экспортеры черных металлов (за исключением отходов, лома и шихтовых слитков), а также металлургической продукции (кроме железнодорожных рельсов).

Без репатриации выручки можно будет экспортировать медь, никель, в том числе необработанный (за исключением штейна и промежуточных продуктов), а также алюминий, свинец, цинк и олово, за исключением отдельных видов продукции военного назначения.

По данным ФТС, на металлы приходится около 10,5% экспортных доходов российской экономики - 35,5 млрд долларов по итогам прошлого года.

Также под смягчение валютного контроля попало зерно - другой ключевой товар экспорта, на котором в прошлом году экономика заработала 8,21 млрд долларов валютной выручки.

Не распространяются новые нормы на нефть, газ, нефтепродукты и уголь - сырьевые энергетические товары, обеспечивающие половину экспортных доходов экономики. Также под смягчение норм не попадают мех и кожа (необработанные шкуры), необработанная древесина, алмазы, драгоценные и полудрагоценные камни, а также руды металлов и минерального сырья.

В общей сложности смягчение валютного контроля затронет экспорт на 160 млрд долларов, оценивает аналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов.

Эта мера будет оказывать давление на баланс валютной ликвидности и - косвенно - на рубль, предупреждает он: «Компании несырьевого ненефтегазового сегмента смогут наращивать иностранные активы, что снизит приток» валюты на рынок и в экономику.

«Для рубля такая ситуация хоть и не является негативной напрямую, но может понизить устойчивость при шоках, в результате которых происходит падение рубля: по мере исчерпания запаса валютной ликвидности у банков участники все больше предъявляют спрос на рынке спот, что напрямую будет негативно для российской валюты в моменте», - поясняет Мурашов.

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