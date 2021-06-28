На Евро-2020 уже забито рекордное число автоголов 28.06.2021, 22:26

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Столько же было на всех предыдущих чемпионатах Европы вместе взятых.

В матче 1/8 финала Евро-2020 между Хорватией и Испанией счет был открыт благодаря автоголу Педри, который отдал мяч назад на вратаря Унаи Симона, а тот не сумел остановить его, передает korrespondent.net.

Автогол Педри/Симона – девятый на Евро-2020. Как сообщает Opta, на всех предыдущих чемпионатах Европы в общей сложности было забито девять автоголов.

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