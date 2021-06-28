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Глава Евросовета – белорусам: Вы можете рассчитывать на ЕС

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  • 28.06.2021, 22:54
  • 2,544
Глава Евросовета – белорусам: Вы можете рассчитывать на ЕС
Шарль Мишель
Фото: EPA

Шарль Мишель выразил поддержку белорусскому народу.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель призвал режим Лукашенко подумать в первую очередь о будущем Беларуси и заверил белорусов, что те могут рассчитывать на Евросоюз.

«Белорусскому народу: вы можете рассчитывать на ЕС. Мы поддерживаем вас и выражаем солидарность с вами. Мы напоминаем о вашем праве выбирать президента на новых, свободных и справедливых выборах. Режиму Лукашенко: в первую очередь подумайте о будущем Беларуси», – написал он в Twitter.

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