Представитель стачкома МТЗ: Белорусские рабочие готовятся к чему-то большому 6 29.06.2021, 7:32

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Сергей Дылевский

Фото: Charter97.org

Настанет день - и заводы встанут.

Один из лидеров стачкома Минского тракторного завода (МТЗ) Сергей Дылевский поговорил с сайтом Charter97.org о настроениях среди белорусских рабочих после принятия секторальных санкций со стороны Евросоюза.

– Давайте оценим состояние белорусской промышленности перед введением секторальных санкций со стороны ЕС. В каком состоянии мы подошли к этой точке?

– Белорусская промышленность в упадке уже не один год, как мы все знаем. Если анализировать и рынки сбыта, и уровень экономики, то они скатывались вниз еще до введения санкций. Режим сам сделал все, чтобы было хуже.

– Основной удар санкций придется на «Беларуськалий» и нефтепереработку. Также США анонсировали присоединение к секторальным санкциям ЕС. Серьезными ли будут последствия?

– Да, вполне. Как мы знаем, нефтепереработка идет за счет российской нефти, которая перерабатывается в Беларусь, а потом идет на Европу. Этот поток перекрыт. Россия, скажем так, отреагировала на эту ситуацию и уже прекращает поставки нефти.

По калийным удобрениям тоже самое. С прекращением торговли их будет просто некуда продавать. Несомненно, удар из-за санкций будет ощутимым. Это отразится на всей промышленности, не только нефть или калийные удобрения, но и, например, машиностроительное или станкостроительное производство.

– Некоторые эксперты сравнивают санкции с хирургическим вмешательством. Готовы ли рабочие потерпеть эту «операцию», чтобы в Беларуси произошли изменения?

– Я буду говорить за рабочих, с которыми общаюсь плотно. Это люди с моего предприятия, а также другие, которые состоят в «Белорусском объединении рабочих». Люди действительно готовы к тому, что введены санкции, потому что, даже если они боятся где-то немножко действовать сами, то они просто ждут, когда поможет Европа, появится толчок к действиям. Так что белорусские работяги довольно положительно относятся к этой ситуации.

– В последнее время поступает очень много сообщений о просто невыносимых условиях труда на белорусских предприятиях. В цехах стоит невыносимая жара. Неужели для флагманов промышленности настолько сложно установить кондиционеры и сделать условия труда вменяемыми?

– На сегодняшний момент, да, это сложно. Это огромные затраты, потому что бюрократическая машина работает настолько тяжело и непродуктивно. Даже если, к примеру, возникнет необходимость поставить воздушный вентилятор на рабочем месте, то на это требуется изменения в планировке цеха, подразделения, технологического процесса и так далее. Нельзя просто взять и поставить.

Многими годами государству было проще просто замалчивать ситуацию и не обращать на нее внимание. Сейчас мы видим положительную тенденцию – люди сами начали обращать внимание на сложившуюся ситуацию через СМИ, а также заставляют руководителей каких-то предприятий принимать меры.

– Также стоит отметить большое количество ЧП, которые начали происходить – гибели рабочих на «Беларуськалии», пожары, выходы из строя оборудования. Это все случайности или закономерность?

– Это закономерность, которая была всегда и сохраняется сейчас. Буквально вчера появилась новость, что на «Атланте» умер рабочий прямо на конвейере. Подобные вещи происходили всегда, но не было принято об этом говорить, всегда замалчивалось.

Это ненадлежащие условия труда, несоблюдение техники безопасности, которые игнорировали даже руководители предприятий, когда они давали задания работникам. Правила просто игнорируют и заставляют рабочего выполнять вплоть до угроз репрессиями – лишение премии, увольнение и так далее.

– Вы находитесь в постоянном контакте с рабочими. Какие настроения среди них царят?

– Усталость, усталость, усталость… А также агрессия, злость на руководство страны. Если быть откровенным, то люди ждут какое-то начало действий санкций, готовятся к чему-то большому, чем просто молчаливый протест. Они потихоньку начинают склоняться к тому, что забастовка нужна для выражения своего несогласия с действующим режимом, с условиями труда и экономической ситуацией в стране.

– Какие выходы из сложившейся ситуации в Беларуси вы видите. Скажут ли рабочие еще свое слово?

– Уверен, что рабочие скажут слово и настанет этот день, когда заводы встанут. Рабочие потребуют соблюдение своих прав. Мы все понимаем, что при действующем руководстве и власти соблюдения наших прав невозможно.

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