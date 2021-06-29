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Военная база США в Сирии подверглась ракетному удару

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  • 29.06.2021, 7:36
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Военная база США в Сирии подверглась ракетному удару
Фото: REUTERS

Американские военные открыли ответный огонь.

Военная база США на востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу, американские военные открыли ответный огонь.

Об этом сообщил представитель коалиции США полковник Уэйн Маротто в своем Twitter.

«Примерно в 19:44 по местному времени силы США в Сирии были атакованы несколькими ракетами. Пострадавших нет, ущерб оценивается. Мы предоставим дополнительные данные, когда у нас будет больше информации», — написал он.

Маротто добавил, что силы США в целях самозащиты осуществили ответный огонь.

«Силы США в Сирии, находясь под атакой многочисленных ракет, действовали в целях самообороны и вели контрбатарейный артиллерийский огонь по позициям запуска ракет», — отметил представитель коалиции.

Как сообщает Syria TV, инцидент произошел на востоке сирийской провинции Дейр-эз-Зор около нефтяного месторождения Аль-Омар.

По информации телеканала, американскую военную базу обстреляли проиранские ополченцы с помощью ракет. Сообщается, что с их стороны было выпущено около 20 снарядов и ракетных залпов.

В ответ американские силы также применили ракетное оружие.

ВВС США в ночь на понедельник, 28 июня, нанесли авиаудары по двум целям в Сирии, и одной — на территории Ирака. Соответствующий указ отдал президент США Джо Байден.

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