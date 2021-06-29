Военная база США в Сирии подверглась ракетному удару

Военная база США в Сирии подверглась ракетному удару2
- 29.06.2021, 7:36
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Американские военные открыли ответный огонь.
Военная база США на востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу, американские военные открыли ответный огонь.
Об этом сообщил представитель коалиции США полковник Уэйн Маротто в своем Twitter.
Initial report: At approx. 7:44 PM local time, U.S. Forces in Syria were attacked by multiple rockets. There are no injuries and damage is being assessed. We will provide updates when we have more information.— OIR Spokesman Col. Wayne Marotto (@OIRSpox) June 28, 2021
Update: U.S. Forces in Syria, while under multiple rocket attack, acted in self- defense and conducted counter-battery artillery fire at rocket launching positions.— OIR Spokesman Col. Wayne Marotto (@OIRSpox) June 28, 2021
«Примерно в 19:44 по местному времени силы США в Сирии были атакованы несколькими ракетами. Пострадавших нет, ущерб оценивается. Мы предоставим дополнительные данные, когда у нас будет больше информации», — написал он.
Маротто добавил, что силы США в целях самозащиты осуществили ответный огонь.
«Силы США в Сирии, находясь под атакой многочисленных ракет, действовали в целях самообороны и вели контрбатарейный артиллерийский огонь по позициям запуска ракет», — отметил представитель коалиции.
Как сообщает Syria TV, инцидент произошел на востоке сирийской провинции Дейр-эз-Зор около нефтяного месторождения Аль-Омар.
По информации телеканала, американскую военную базу обстреляли проиранские ополченцы с помощью ракет. Сообщается, что с их стороны было выпущено около 20 снарядов и ракетных залпов.
В ответ американские силы также применили ракетное оружие.
ВВС США в ночь на понедельник, 28 июня, нанесли авиаудары по двум целям в Сирии, и одной — на территории Ирака. Соответствующий указ отдал президент США Джо Байден.