ЕС: Белорусские власти сделали еще один шаг к самоизоляции 3 29.06.2021, 7:49

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Евросоюз поддержит белорусский народ.

Брюссель сожалеет о решении режима Лукашенко приостановить участие Беларуси в инициативе Европейского Союза "Восточное партнерство" (ВП). Об этом говорится в ответе на запрос dw.com, полученном от официального представителя внешнеполитической службы ЕС Набилы Массрали.

В Брюсселе напомнили, что инициатива направлено на углубление и укрепление отношений между ЕС, его государствами-членами и странами-партнерами с общей целью - принести конкретные выгоды гражданам этих стран.

Решение Минска послужит лишь "дальнейшей изоляции Беларуси и является еще одной демонстрацией пренебрежительного отношения режима к белорусскому народу, который пользуется преимуществами сотрудничества и различными программами в рамках "Восточного партнерства", подчеркнула Массрали.

"Белорусские власти сделали еще один шаг к самоизоляции"

Отдельно представитель внешнеполитической службы ЕС остановилась на ситуации, в которой главе представительства Евросоюза в Беларуси Дирку Шубелю (Dirk Schuebel) предложили выехать в Брюссель "для консультаций". По словам Набилы Массрали, белорусские власти тем самым "сделали еще один шаг к самоизоляции".

"Сохранение открытых каналов коммуникации имеет решающее значение во время кризиса. Это всегда было нашим намерением", - резюмировала она.

Глава Евросовета прогнозирует дальнейшую эскалацию напряженности

В свою очередь председатель Евросовета Шарль Мишель написал в Twitter, что, приняв данное решение, Беларусь сделала "еще один шаг назад".

Belarus has taken another step backwards today by suspending its participation in the Eastern Partnership.



This will escalate tensions further and have a clear negative impact on the people of Belarus by depriving them of opportunities provided by our cooperation. — Charles Michel (@eucopresident) June 28, 2021

"Это приведет к дальнейшей эскалации напряженности и окажет явное негативное влияние на народ Беларуси, лишив его возможностей, предоставляемых нашим сотрудничеством", - подчеркнул он.

Брюссель намерен взаимодействовать с гражданским обществом Беларуси

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отметил, что - несмотря на решение режима Лукашенко - Брюссель готов продолжать работать "с белорусским народом для укрепления связей, развития регионального сотрудничества и решения совместных задач".

Despite the decision by the Lukashenko regime to suspend #Belarus participation in the #EasternPartnership, we are ready to continue working with the Belarusian people to strengthen the bonds, foster regional cooperation and tackle joint challenges. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) June 28, 2021

Приостановка участия в "Восточном партнерстве"

Ранее, 28 июня, МИД Беларуси сообщил, что Минск не будет выполнять обязательства в рамках ВП - в условиях введенных Евросоюзом санкций и ограничений.

Беларусь также запретила въезд на свою территорию "представителям евроструктур и лицам из стран Европейского союза, которые содействовали введению ограничительных мер", и заявила, что продолжит выработку иных ответных мер, в том числе экономических.

Санкции ЕС против режима Лукашенко

ЕС 24 июня одобрил новые экономические санкции против режима Александра Лукашенко в Беларуси. В частности, Брюссель запретил импортировать из этой страны нефтепродукты и калийные удобрения. Кроме того, санкции запрещают физическим и юридическим лицам из ЕС продавать, поставлять либо передавать продукцию, предназначенную для такого производства табачных изделий.Евросоюз ввел ограничения и на доступ к своим рынкам капитала. Кроме того, запрещено предоставлять белорусским правительству и государственным учреждениям и организациям услуги страхования. Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) прекратит любое финансирование проектов в государственном секторе Беларуси.

В заявлении пресс-службы Совета ЕС отмечалось, что Евросоюз ввел новые санкции в ответ на "эскалацию серьезных нарушений прав человека в Беларуси, насильственные репрессии против гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов, а также принудительную посадку самолета Ryanair в Минске 23 мая 2021 года и последующее задержание журналиста Романа Протасевича и Софьи Сапеги".

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