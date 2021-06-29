Последний патрон для Лукашенко и подельников 4 29.06.2021, 8:15

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фото: ТАСС

После холостых выстрелов у режима остается не так много вариантов.

Хунта продолжает жить по правилу - будем морозить уши. Вчера последовал долгожданный «ответ Чемберлену», пишет «Ник и Майк».

Главы представительств ЕС в Беларуси и Беларуси в ЕС отозваны на консультации. Ужас, вот это напугали. Выстрел холостой.

Беларусь приостанавливает членство в «Восточном партнерстве». Лишили отдельных представителей командировок в постковидную пору и себя финансовых поступлений по отдельным программам.

Беларусь приостанавливает выполнение Соглашения о реадмиссии с ЕС. Прямое подтверждение того, что нелегальная миграция, которая, по сообщениям Госпогранкомитета в пределах нормы (нелегальная миграция - не норма, в принципе), дело абсолютно рукотворное, к которому белорусское государство напрямую причастно (и литовцы обещают скоро показать доказательства).

Правда, соглашение о реадмиссии шло в пакете с упрощением визового режима, так что, если вдруг визы подорожают, а документов станет нужно больше, - вопрос напрямую к кудесникам из министерства очень странных дел и хунте. Как и по другим вопросам: о тех же пенсиях, которые продолжают сокращаться, зарплатах, которые скоро снова должны вот-вот вырасти до 700 долларов, о поборах в школах и детсадах, которые идут в карман директорам и заведующим, увольнениях, которые нарушают даже существующее рабское законодательство. В общем, это выстрел в остатки мозга, которые прятались в районе копчика. В иных отделах он явно закончился уже давно.

Ничего неожиданного. Но все еще впереди - в обойме остались патроны. Так что жгите дальше. Только потом не говорите стандартную фразу «ну, вы сами понимаете, был приказ, мы бюджетники».

Это выстрелы от гражданского ведомства. Но на подходе военные. Сегодня вперемешку с балом выпускников день игр в войнушку. Во дворце будет много гостей в погонах. Патрушев и бригада. Свои, наверное, тоже будут - Вольфович сотоварищи. Может, на балу прямо автоматы выпускникам раздадут? Если, конечно, все же кого-то на этот бал соберут.

А между делом другой великий схематозник Семашко опять бредит интеграцией по ускоренному таймингу. Что возможно только в одном случае - ну, вы поняли.

Потому что при любом другом раскладе у них перспективы незавидные от Окрестина до Гааги. Ну, или можно в обойме на всякий случай оставить один патрон.

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