Россия балансирует на очень тонкой грани 2 29.06.2021, 8:24

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Запад переходит к позиции жесткого сдерживания Москвы.

На минувшей неделе британский военный корабль прошел через территориальные воды, которые согласно международному праву являются украинскими, но РФ после аннексии Крыма считает их своими. Расценив маршрут Defender, как нарушение государственной границы, российские военные совершили «предупредительное бомбометание», чтобы заставить эсминец изменить курс.

Какой месседж Лондон послал Москве, рассказал политолог Владимир Пастухов в эфире «Эха Москвы»:

– Можно заключить строго юридический договор. Можно заключить, как в России принято говорить, «понятийку»: «ты мне – я тебе». А можно вообще ничего не заключать, но вести себя так, как будто бы между нами есть определенное понимание соглашения – это такого рода договора, когда ни на словах, ни на бумаге ничего не произносится и не заключается, но обе стороны ведут себя так, как будто бы между ними есть соглашение, каждая из сторон знает, чего от нее ждет другая (это называется «конклюдентные действия» – прим.ред.).

Вот приблизительно так вели себя США и НАТО в отношении Прибалтики лет 45. Никто не признавал ее оккупации, но никто не пытался лезть в советские территориальные воды, понимая, что все смирились.

Вопрос сейчас стоит очень просто: готов ли Запад «прибалтизировать» проблему Крыма? Готов ли он своими конклюдентными действиями показать, что на словах не признает аннексию Крыма, но практически рассматривает эти территории как уже состоявшиеся российские?

И вот британское Министерство обороны рассматривает эти опции и делает выбор в пользу непризнания. То есть, они считают, что конклюдентное признание аннексии Крыма сегодня невозможно.

Отчасти я понимаю их выбор, потому что это означало бы поощрение дальнейшее российской агрессии. Потому что сегодня мы взяли Крым, сказали «Крым наш», но у нас много чего на постсоветском пространстве может обладать аналогичной сакральной значимостью. У нас есть Приднестровье, которое тоже отдает памятью суворовских походов, у нас в Закавказье много мест, где много русской крови пролилось в момент завоевания этих территорий, воспетых от Лермонтова до Грибоедова.

Запад находится в сложном положении, потому что признание Крыма не гарантирует, что Россия на этом остановится. То есть, на каком-то этапе надо демонстрировать свою волю. В том числе и готовность к военному столкновению.

Запад готов сказать, что мы не все время будем уходить от лобового столкновения, мы не боимся проливать кровь, в том числе и свою. И если надо, то вы будете стрелять по целям, но и мы будем стрелять по целям.

Это очень опасная ситуация, потому что я не сомневаюсь, что приблизительно такая же решимость с российской стороны. Именно поэтому я говорю, что мы не отдаем себе отчета, на какой тонкой грани большой войны Россия сегодня балансирует.

Ситуация сегодня гораздо опаснее, чем была во времена Карибского кризиса.

Во времена Карибского кризиса с обеих сторон у власти находилось поколение, которое прошло через ужасы Второй Мировой войны, и память об этой войне была самым главным учителем и сдерживающим фактором.

Сегодня с обеих сторон пришли поколения, которые большой войны не видели, — вот эти мелкие колониальные войны, которые ведет Россия силами «диких гусей», наемников – это не те войны. Это так, развлекуха для людей, не нашедших себе место в мирной жизни.

Во-вторых, при всем нашем понимании, что не боги горшки делают, все-таки, уже к тому моменту уровень ответственности и масштаб личностей тех, кто руководил не только Россией, но и Западом, был значительно выше. К сожалению, мы сейчас с обеих сторон видим людей, для которых политическое выживание является настолько важным приоритетом, что они готовы ввязаться ради этого в любую авантюру.

И в том числе должен сказать, что сейчас я не о России говорю. Меня не покидает ощущение, что решение именно сейчас проявить свою политическую волю было принято руководством Великобритании не в последнюю очередь потому, что систему власти Бориса Джонсона сотрясают колоссальные скандалы, связанные с третьей волной коронавируса. В общем и целом никогда такого не было, и вот опять: Британия пропустила время, когда нужно было вводить карантинные меры.

К сожалению, да, мы живем в таком мире, когда и в Англии прибегают к таким примитивным приемам. И в Америке только что ушел президент, который четыре года занимался мелким шулерским мошенничеством, и страна четыре года ему рукоплескала.

Именно поэтому я говорю, что мы живем в очень опасном мире, где уровень лидерства и ответственности настолько ниже уровня угроз, что даже по сравнению с временами Карибского кризиса мы находимся глубоко под дном.

Один из ключевых вопросов, по мнению эксперта заключается в том, была ли история с Defender «личной инициативой» Великобритании, или эта акция согласована с другими странами Запада. В этой связи Пастухов отметил:

– Я с все большим интересом наблюдаю за приближением к Крыму американского эсминца. И если он повторит «подвиг Матросова» и войдет в те же воды, в том же направлении, то это будет означать, что — да, эта акция согласована. И, соответственно, мы будем наблюдать за следующей серией бомбометания — это будет по курсу или в цель?..

На какой-то стадии такой огонь [на поражение] будет открыт. Если обе стороны не выжмут педаль тормоза. Но пока об этом ничто не свидетельствует.

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