Медики рассказали, как снизить давление с помощью обычного картофеля
- 29.06.2021, 8:35
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Продукт оказался мощным средством против гипертонии.
Употребление картофеля, приготовленного определенным образом, может быть полезным для профилактики высокого давления и гипертонии.
Данные, опубликованные журналом Nutrients (перевод — u-news.com.ua), свидетельствуют, что «употребление вареного или печеного картофеля может способствовать снижению систолического артериального давления».
В том, что употребление картофеля помогает предотвратить гипертонию, убедились ученые из Университета Пердью (США).
Гипотензивный эффект продукта они связывают с его насыщенностью калием.
Научные специалисты констатируют, что благодаря картофелю в организме снижается задержка натрия.
К такому выводу они пришли, проведя клинические испытания, участниками которых стали 30 мужчин и женщин, страдавших повышенным давлением.