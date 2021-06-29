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Медики рассказали, как снизить давление с помощью обычного картофеля

  • 29.06.2021, 8:35
  • 5,040
Медики рассказали, как снизить давление с помощью обычного картофеля

Продукт оказался мощным средством против гипертонии.

Употребление картофеля, приготовленного определенным образом, может быть полезным для профилактики высокого давления и гипертонии.

Данные, опубликованные журналом Nutrients (перевод — u-news.com.ua), свидетельствуют, что «употребление вареного или печеного картофеля может способствовать снижению систолического артериального давления».

В том, что употребление картофеля помогает предотвратить гипертонию, убедились ученые из Университета Пердью (США).

Гипотензивный эффект продукта они связывают с его насыщенностью калием.

Научные специалисты констатируют, что благодаря картофелю в организме снижается задержка натрия.

К такому выводу они пришли, проведя клинические испытания, участниками которых стали 30 мужчин и женщин, страдавших повышенным давлением.

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