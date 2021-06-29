Джо Байден встретился с президентом Израиля 29.06.2021, 8:43

Джо Байден и Реувен Ривлин в Белом доме в Вашингтоне, 28 июня 2021.

фото: reuters

Американский президент заявил, что Иран не получит ядерное оружие, пока он находится у власти.

Президент США Джо Байден на встрече с президентом Израиля Реувеном Ривлином заявил, что его приверженность Израилю является непоколебимой, и он с нетерпением ждет встречи с новым премьер-министром Нафтали Беннетом в ближайшее время, сообщает «Голос Америки».

Джо Байден также сказал, что Иран не станет обладателем ядерного оружия во время его пребывания у власти.

«Моя приверженность Израилю непоколебима», – сказал Байден Ривлину в начале их встречи в Овальном кабинете.

Он добавил, что планирует обсудить с президентом Израиля ряд вопросов, среди которых Иран.

«Что я могу сказать вам, так это то, что Иран никогда не получит ядерное оружие, пока я являюсь президентом», – сказал Байден.

Президент США также поднял тему об авиаударах по позициях проиранских сил в Сирии и Ираке.

«Я распорядился нанести вчера вечером авиаудары по объектам, которые использует ополченцы, поддерживаемые Ираном. Они несут ответственность за недавние нападения на военнослужащих США в Ираке», – заявил американский лидер.

Встреча состоялась всего через несколько недель после того, как Беннет занял пост премьер-министра Израиля, сменив Биньямина Нетаньяху. Официальные лица США работают над организацией встречи Байдена и Беннета в ближайшие недели.

«Я с нетерпением жду возможности очень скоро принять премьер-министра Беннета в Белом доме. США полностью поддерживают отношения нормализации между Израилем и странами Ближнего Востока», – подчеркнул американский лидер.

Встреча проходит на фоне обеспокоенности Израиля и ряда арабских стран, относительно попыток США возобновить ядерную сделку с Ираном. Главное опасение – возобновление соглашения может в итоге позволить Тегерану получить ядерное оружие, которое позволит ему запугивать страны в регионе.

Источник, знакомый со встречей Байдена и Ривлина, заявил агентству «Рейтер», что Байден должен был сказать Ривлину, что Соединенные Штаты и Израиль преследуют одну и ту же цель: не позволить Ирану разработать ядерное оружие, и что Израиль имеет полное право на самозащиту.

Ожидается, что оба лидера обсудят 11-дневную войну Израиля с Газой. Соединенные Штаты пообещали пополнить запасы оборонной системы Израиля «Железный купол», которая активно использовалась во время конфликта в Газе.

Ривлин должен покинуть свой пост 7 июля. Исаак Герцог станет новым президентом Израиля.

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