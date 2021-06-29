«Только от нас зависит, как быстро мы отправим всех лукашистких клоунов в цирк» 1 29.06.2021, 8:55

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Борьба продолжается.

Телеграм-канал «Баста!» обратился к своим подписчикам:

— Доброе утро, друзья!

Наша борьба продолжается. События развиваются стремительно, а диктатор — давно изгой для всего цивилизованного мира. С каждым днем речи его прихвостней все больше напоминают бессвязный бред.

И в этот момент очень важно не забывать: только от нас зависит, как быстро мы отправим всех лукашистких клоунов заслуженно в цирк.

Сейчас как никогда важно сохранять стойкость духа и твердость убеждений. Нам нужно собраться с силами и нанести последний сокрушительный удар по диктатуре. У нас для этого есть все: мы солидарны, мы закалились и стали сильнее. Так давайте же сделаем это!

Победа будет за нами!

Жыве Беларусь!

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