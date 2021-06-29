Путин ввел усиленный контроль за платежами из секретного списка стран 4 29.06.2021, 9:08

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В РФ начнутся проверки переводов из-за границы.

Президент России Владимир Путин в понедельник подписал закон об усилении контроля за платежами, поступающими из-за границы в адрес российских физических и юридических лиц, сообщает finanz.ru.

Согласно документу, опубликованному на портале правовых актов, под обязательную проверку Росфинмониторинга попадут попадут переводы из секретного перечня стран.

«Получение физическим или юридическим лицом (за исключением кредитной организации), иностранной структурой без образования юридического лица перевода денежных средств подлежит обязательному контролю, если эти денежные средства поступают от плательщика и (или) обслуживающего плательщика банка с территории иностранного государства или административно-территориальной единицы иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью, перечень которых утверждается уполномоченным органом», - говорится в тексте поправки.

Сам список попадающих под проверку государств отнесен к информации ограниченного доступа и будет доведен до банков в соответствии с порядком, определенным Росфинмониторингом по согласованию с ЦБ РФ.

Поправки вносятся в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и вступят в силу с 1 октября 2021 года.

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