В небе над Минском появилось уникальное явление

В небе над Минском появилось уникальное явление1
- 29.06.2021, 9:13
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Жители столицы были поражены его красотой.
Вчера вечером в Минске можно было увидеть красивое атмосферное явление — серебристые облака.
Серебристые облака — самые высокие облака в земной атмосфере. Они образуются в области очень холодного атмосферного слоя — мезопаузы на высотах 80–90 км в летнее время, когда температура мезопаузы понижается до своих минимальных значений, лежащих в пределах от −140° до −120°C.
Фото опубликовал телеграм-канал «Хартия 97%».