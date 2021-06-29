В небе над Минском появилось уникальное явление 1 29.06.2021, 9:13

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Жители столицы были поражены его красотой.

Вчера вечером в Минске можно было увидеть красивое атмосферное явление — серебристые облака.

Серебристые облака — самые высокие облака в земной атмосфере. Они образуются в области очень холодного атмосферного слоя — мезопаузы на высотах 80–90 км в летнее время, когда температура мезопаузы понижается до своих минимальных значений, лежащих в пределах от −140° до −120°C.

Фото опубликовал телеграм-канал «Хартия 97%».

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