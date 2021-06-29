Германия решила не считать привитых «Спутником V» вакцинированными 1 29.06.2021, 9:30

1,620

фото: reuters

Этот препарат не допущен для использования в ЕС.

В Германии прививка от коронавируса считается недействительной, если вакцинация была произведена препаратом «Спутник V.»

Такое решение было озвучено на брифинге представителем Минздрава ФРГ, пишет ТАСС. Мотивацией послужило то, что препарат «Спутник V «пока не допущен для использования в ЕС.

-В принципе ситуация такова, что только допущенные здесь, в ЕС, вакцины действительно имеют такой допуск и признаются, - подчеркнул чиновник.

Российская вакцина «Спутник V» широко используется в Беларуси — наравне с китайской вакциной Sinopharm. Однако экспертизы обеих вацкин в Европейском агентстве лекарственных средств затягиваются. В России утверждают, что препарат «лучше многих аналогов».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».