Германия решила не считать привитых «Спутником V» вакцинированными

Германия решила не считать привитых «Спутником V» вакцинированными1
- 29.06.2021, 9:30
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Этот препарат не допущен для использования в ЕС.
В Германии прививка от коронавируса считается недействительной, если вакцинация была произведена препаратом «Спутник V.»
Такое решение было озвучено на брифинге представителем Минздрава ФРГ, пишет ТАСС. Мотивацией послужило то, что препарат «Спутник V «пока не допущен для использования в ЕС.
-В принципе ситуация такова, что только допущенные здесь, в ЕС, вакцины действительно имеют такой допуск и признаются, - подчеркнул чиновник.
Российская вакцина «Спутник V» широко используется в Беларуси — наравне с китайской вакциной Sinopharm. Однако экспертизы обеих вацкин в Европейском агентстве лекарственных средств затягиваются. В России утверждают, что препарат «лучше многих аналогов».